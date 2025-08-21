حجتالاسلام والمسلمین علیاصغر علیایی در گفتگو با خبرنگار مهر به تشریح برنامههای ایام پایانی ماه صفر پرداخت و گفت: با صدور مجوز، هیأت مخصوص خواهران به نام «ریحانهالنبی» فعالیت خود را از بیستم ماه صفر تا پایان آن به مدت ده شب در حرم امامزاده اسحاق (ع) ادامه خواهند داد. این فعالیتها شامل سخنرانیهای روشنگرانه، روضهخوانی و عزاداری است که با استقبال گرم بانوان خرامه مواجه شده است.
وی ادامه داد: این برنامه برای اولین بار در خرامه برگزار شده است. بانوان با حضور در این محافل معنوی، از مباحث معرفتی، اعتقادی و اخلاقی بهرهمند خواهند شد.
رئیس اداره تبلیغات اسلامی خرامه افزود: در این شهرستان خصوصاً در سه روز پایانی ماه صفر مراسم عزاداری برگزار خواهد شد که با نماز جماعت، سخنرانی، روضهخوانی، سینه زنی و اطعام همراه خواهد بود.
حجت الاسلام علیایی همچنین به برنامه اعزام مبلغین به روستاهای اطراف خرامه اشاره کرد و گفت: تلاش داریم تا با اعزام مبلغان به روستاهای اطراف شهرستان تمام مردم از مراسم معنوی و روحانی پایانی ماه صفر برخوردار شوند.
وی به اعزام هر ساله هیأت قمر بنیهاشم به مشهد مقدس اشاره کرد و افزود: هر ساله حدود ۲۰۰ زائر به مناسبت شهادت امام رضا (ع) به مشهد اعزام میشوند.
به گفته علیایی، برنامههای سخنرانی، روضهخوانی، شب شعر و روضههای خانگی در شهرها و روستاهای خرامه برگزار خواهد شد.
رئیس اداره تبلیغات اسلامی خرامه در پایان از برگزاری یادواره شهدای شهر خیرآباد در بعد از ظهر جمعه خبر داد و تأکید کرد که برنامههای دیگری نیز در دست اقدام است.
