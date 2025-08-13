  1. استانها
  2. مازندران
۲۲ مرداد ۱۴۰۴، ۱۱:۱۰

بخش تاریخی و ۷ هزار ساله کجور دارای عقب ماندگی است

پول- بخشدار کجور گفت: بخش تاریخی کجور با قدمت هفت هزار ساله با مشکلات و عقب ماندگی زیادی برخوردار است.

به گزارش خبرنگار مهر، جواد عارفی صبح چهارشنبه در نشست با خبرنگاران ضمن گرامیداشت روز خبرنگار، به نقش برجسته و تأثیرگذار خبرنگاران در توسعه و پیشرفت منطقه اشاره کرد.

عارفی با اشاره به افتخارات خبرنگاران استان مازندران، از همکاری و مساعدت‌های خبرنگاران در این منطقه تقدیر کرد و افزود: هیچ‌گاه شاهد هیچ‌گونه درخواست یا توقعی از سوی خبرنگاران نبوده‌ایم. آن‌ها بدون هیچ‌گونه چشم‌داشت و تنها با هدف راهنمایی، ارشاد و نقد سازنده به بخشدار و مجموعه همکاری کرده‌اند.

وی همچنین افزود: با توجه به تاریخ ۷ هزار ساله این منطقه و برخی مشکلات عقب‌ماندگی‌های موجود، امیدواریم که خبرنگاران و اهالی قلم با ارائه آگاهی‌ها و پیشنهادات خود، ما را در مسیر توسعه یاری دهند. این تلاش‌ها، برای ما و تمامی مردم کجور ارزشمند است.

عارفی در پایان با اشاره به اقدامات شهرداری کجور نیز گفت: شهرداری و اعضای شورا با تلاش‌های مستمر خود در ایجاد تحول و پیشرفت در منطقه نقش مهمی ایفا می‌کنند. این عزیزان با روحیه خدمت‌رسانی و بی‌توجه به تعطیلات، همچنان در مسیر عمران و آبادانی تلاش می‌کنند و ما از آن‌ها قدردانی می‌کنیم.

