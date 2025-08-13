فاز دوم مکانیزاسیون فضای سبز بیجار انجام می شود

به گزارش خبرنگار مهر، امیرعباس طهماسبی ظهر چهارشنبه در نشست خبری با خبرنگاران اظهار کرد: سال گذشته هفت هزار مترمربع آسفالت در منطقه تخت انجام شد و امسال نیز روند آسفالت این منطقه و سایر محلات با سرعت بیشتری دنبال می‌شود.

وی افزود: در حوزه فضای سبز، خرید فلاور باکس در دستور کار قرار دارد و جمع‌آوری سگ‌های ولگرد نیز با روش زنده‌گیری آغاز شده و از رهاسازی آن‌ها جلوگیری می‌شود.

طهماسبی با اشاره به اجرای فاز نخست آبیاری مکانیزه بلوار اصلی شهر، گفت: فاز دوم این طرح به‌زودی آغاز می‌شود، همچنین فاز دوم روشنایی بلوار که شامل نصب چراغ‌ها و تجهیزات است، در شهریورماه به اجرا درمی‌آید.

رئیس شورای شهر بیجار بیان کرد: در محل شهربازی، برج نوری خریداری و در فاز دوم این مجموعه، پل معلق، زیپ‌لاین و ایستگاه‌های مواد غذایی ایجاد خواهد شد.

وی ادامه داد: زمین چمن «ریگ‌سیاه» آماده‌سازی و ست بازی نیز نصب می‌شود. همچنین المان فرش و مجسمه تاجر فرش‌فروش آماده نصب در سه‌راه بازار است و آب‌نمای پارک ۱۵ خرداد نیز به‌زودی تکمیل خواهد شد.

طهماسبی گفت: یکی از مشکلات اصلی شهرستان، کمبود پارکینگ است که برای حل این معضل، پیگیر جذب سرمایه‌گذار برای ساخت پارکینگ طبقاتی در هسته مرکزی شهر هستیم.

وی اضافه کرد: تمهیدات زمستانه برای برف‌روبی انجام شده تا در فصل سرما با مشکلی مواجه نشویم، همچنین المان‌های جدیدی آماده نصب است و آسفالت سایر محلات نیز به تدریج انجام خواهد شد.