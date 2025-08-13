به گزارش خبرنگار مهر، محمد کریمی هافبک باتجربه تیم فوتبال سپاهان، در دیدار شب گذشته سه‌شنبه ۲۱ مرداد مقابل الدحیل قطر دچار مصدومیت شد. تاکنون پزشکان باشگاه سپاهان نتوانسته‌اند محل دقیق آسیب‌دیدگی او را مشخص کنند و منتظر کاهش التهاب و ورم زانو هستند تا اقدامات تشخیصی دقیق‌تر انجام شود.

قرار است طی امروز و فردا MRI از زانوی کریمی گرفته شود تا شدت مصدومیت و مدت احتمالی دوری او از میادین مشخص شود. هرچند هنوز زمان دقیق بازگشت این هافبک با تجربه مشخص نیست، احتمال می‌رود که دوری او چند هفته‌ای و حتی چند ماهه باشد.

کریمی در این فصل نقش کلیدی در ترکیب سپاهان دارد و غیبت او می‌تواند تأثیر قابل‌توجهی روی عملکرد تیم در مسابقات لیگ و لیگ قهرمانان آسیا ۲ داشته باشد. کادر پزشکی باشگاه اعلام کرده که با توجه به وضعیت التهاب زانو، اقدامات درمانی فوری و مراقبت‌های ویژه برای بازگشت هرچه سریع‌تر این بازیکن در دستور کار قرار گرفته است.