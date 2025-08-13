  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۲۲ مرداد ۱۴۰۴، ۱۱:۴۳

مصدومیت کریمی در هاله‌ای از ابهام؛ سپاهان منتظر MRI

مصدومیت کریمی در هاله‌ای از ابهام؛ سپاهان منتظر MRI

هافبک تیم فوتبال سپاهان در دیدار با الدحیل به شدت مصدوم شد و احتمال دوری چند هفته ای او از میادین وجود دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد کریمی هافبک باتجربه تیم فوتبال سپاهان، در دیدار شب گذشته سه‌شنبه ۲۱ مرداد مقابل الدحیل قطر دچار مصدومیت شد. تاکنون پزشکان باشگاه سپاهان نتوانسته‌اند محل دقیق آسیب‌دیدگی او را مشخص کنند و منتظر کاهش التهاب و ورم زانو هستند تا اقدامات تشخیصی دقیق‌تر انجام شود.

قرار است طی امروز و فردا MRI از زانوی کریمی گرفته شود تا شدت مصدومیت و مدت احتمالی دوری او از میادین مشخص شود. هرچند هنوز زمان دقیق بازگشت این هافبک با تجربه مشخص نیست، احتمال می‌رود که دوری او چند هفته‌ای و حتی چند ماهه باشد.

کریمی در این فصل نقش کلیدی در ترکیب سپاهان دارد و غیبت او می‌تواند تأثیر قابل‌توجهی روی عملکرد تیم در مسابقات لیگ و لیگ قهرمانان آسیا ۲ داشته باشد. کادر پزشکی باشگاه اعلام کرده که با توجه به وضعیت التهاب زانو، اقدامات درمانی فوری و مراقبت‌های ویژه برای بازگشت هرچه سریع‌تر این بازیکن در دستور کار قرار گرفته است.

کد خبر 6559337
بهنام روان پاک

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها