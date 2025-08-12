نویدکیا پس از شکست مقابل الدحیل: در نیمه اول اشتباهات زیادی داشتیم

به گزارش خبرگزاری مهر، محرم نویدکیا در پایان بازی با تیم فوتبال الدحیل قطر اظهار داشت: بازی خوبی بود، بدون شک مسابقهای که ۵ گل داشته باشد، جذاب است؛ در بهترین زمان ممکن به گل رسیدیم و باید از این موقعیت خیلی بهتر استفاده میکردیم.
او ادامه داد: متأسفانه فضاهای زیادی را در نیمه اول به الدحیل دادیم و آسیبهای جدی خوردیم؛ نیمه دوم سعی کردیم جسورتر بازی کنیم تا بازی را به نفع خودمان تمام کنیم اما موفق نبودیم؛ هر ۲ تیم موقعیتهای زیادی داشتند.
نویدکیا افزود: به الدحیل تبریک میگویم، بازی خیلی خوبی انجام دادند، استحقاق برد را داشتند؛ شاید اگر بازیکن میان زمین دچار مصدومیت نمیشد، روند بازی برای ما بهتر جلو میرفت.
سرمربی سپاهان خاطر نشان کرد: باید قبول کنیم کیفیت بازیکنان خیلی تأثیرگذار است و من این را در نشست خبری پیش از بازی نیز گفتم.
او تصریح کرد: الدحیل برای خرید بازیکن از فرانکفورت نزدیک به ۱۵ میلیون دلار هزینه کرد که به اندازه کل هزینه یک سال باشگاه ما است؛ این نشان میدهد که سرمایهگذاری زیاد و بازیکنان باکیفیت میتواند اختلافاتی ایجاد کند.
نویدکیا گفت: ممکن بود بازی برایمان سختتر شود یا به بازی برگردیم، بازیکنان من تلاش خود را کردند و از لحاظ تاکتیکی رقابت خوبی انجام دادیم اما در نهایت بازی جذابی بود و به تیم الدحیل تبریک میگویم.
او در پاسخ به سوالی در خصوص اینکه انگیزه شما برای حضور در لیگ سطح دو آسیا چیست؟ گفت: قطعاً اگر در لیگ نخبگان بودیم، خیلی متفاوتتر بود اما چیزی را از دست ندادیم؛ فوتبال است و زندگی ادامه دارد بنابراین باید تمام تلاشمان را داشته باشیم.
نویدکیا در پایان خاطرنشان کرد: بدون شک در آنجا (لیگ سطح دو آسیا) شانس بیشتری خواهیم داشت و باید از شانسهایمان استفاده کنیم و خودمان را از لحاظ کیفی بالا بیاوریم تا توانمندی خودمان و تیم را اثبات کنیم.
