آغاز به کار دومین دستگاه حفار مکانیزه خط ۱۰ مترو تهران در پاییز

به گزارش خبرگزاری مهر، فرهاد زمانی، مجری خط ۱۰ متروی تهران در پاسخ به این سوال که آغاز به کار دومین دستگاه حفار مکانیزه در خط ۱۰ چه زمانی خواهد بود، اظهار داشت: در طراحی‌های صورت گرفته برای حفاری بخش نخست از قسمت غربی خط ۱۰ که از ایستگاه دریاچه شهدای خلیج فارس تا میدان کتاب را شامل می‌شود، باید ۲ دستگاه TBM فعال شود که فعلاً یک دستگاه حفار مکانیزه فعال بوده و ۱۲۰۰ پیشروی داشته است.

وی ادامه داد: دستگاه حفار دوم از محل ایستگاه جنت آباد در تقاطع بزرگراه آبشناسان و خیابان جنت‌آباد شمالی باید شروع به کار کند که شفت ورود دستگاه حفار در این مکان آماده شده و مرحله مونتاژ دستگاه دوم از طریق این شفت در حال انجام است.

زمانی با بیان اینکه قطعات دومین دستگاه حفار مکانیزه از ۶ ماه پیش به این کارگاه منتقل شده است، گفت: مرحله اورهال یا همان به‌روزرسانی دستگاه دوم در حال اتمام است و بزودی مرحله مونتاژ آن را با انتقال تمام قطعات دستگاه به داخل شفت ایجاد شده، آغاز می‌کنیم.

مجری خط ۱۰ متروی تهران خاطرنشان کرد: مونتاژ دستگاه حفار دوم در شفت کارگاه جنت آباد به تدریج صورت گرفته و پیش بینی می‌شود در فصل پاییز این دستگاه نیز شروع به عملیات حفاری کند. به این ترتیب سرعت حفاری و ساخت تونل خط ۱۰ به مراتب سرعت بیشتری پیدا خواهد کرد و دومین جبهه کاری در قسمت غربی خط ۱۰ نیز فعال می‌شود.