گوگل نخستین تصاویر از طراحی گوشی پیکسل ۱۰ پرو فولد را رونمایی کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، گوگل با انتشار یک ویدیوی رسمی، پیش از برگزاری رویداد معرفی هفته آینده، به‌طور اجمالی طراحی پیکسل ۱۰ پرو فولد را برای کاربران به‌نمایش درآورد.

این گوشی تاشو از نظر ظاهری شباهت زیادی به پیکسل ۹ پرو فولد دارد، موضوعی که با توجه به اطلاعات فاش‌شده چندان غیرمنتظره نیست. ویدیوی ۳۰ ثانیه‌ای منتشر شده نمایی از بدنه، نمایشگر داخلی در حالت باز، بخش پشتی و ماژول دوربین را به نمایش می‌گذارد. همچنین، رنگ خاکستری «Moonstone» که پیش‌تر در ویدیوی مدل پایه پیکسل ۱۰ دیده شده بود، در این تیزر نیز قابل مشاهده است.

با وجود اینکه در این ویدیو هیچ مشخصات فنی رسمی ذکر نشده، شایعات حاکی از آن است که این مدل دارای گواهی IP۶۸ خواهد بود که آن را در برابر گردوغبار مقاوم می‌کند. همچنین، تصاویر لورفته، نسخه‌های سبز و طلایی این گوشی را نشان داده بودند که در این تیزر دیده نمی‌شوند. هرچند تاریخ رویداد پیکسل ۱۰ پرو فولد برای ۲۹ مرداد تنظیم شده، گزارشی از WinFuture مدعی بود که عرضه رسمی ممکن است تا اکتبر (مهر) به تأخیر بیفتد.

ویدیوی اخیر، نگاهی اجمالی به طراحی نسل جدید ارائه می‌دهد. گوگل همان سبک طراحی آشنا با گوشه‌های منحنی، لبه‌های تخت و نمایشگر صاف را ادامه داده است. در بخش پشتی دستگاه، ماژول دوربین سه‌گانه قرار دارد که احتمالاً شامل یک دوربین اصلی ۴۸ مگاپیکسلی، یک دوربین فوق‌عریض ۱۰.۵ مگاپیکسلی و یک لنز تله‌فوتو ۱۰.۸ مگاپیکسلی با زوم اپتیکال ۵ برابری است. نمایشگر داخلی در حالت باز به‌طور کامل دیده می‌شود و دوربین سلفی ۱۰ مگاپیکسلی در گوشه بالای سمت راست آن جای دارد. حاشیه‌های نمایشگر هم تقریباً مشابه مدل پیکسل ۹ پرو فولد باقی مانده‌اند.