علی گودرزی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به صدور هشدار نارنجی، احتمال بالا آمدن سطح آب رودخانهها، جاری شدن روانآب و وقوع سیلاب در برخی نقاط خراسان شمالی وجود دارد.
وی افزود: بر همین اساس، کلیه نیروهای امدادی، خدماتی و شهرداریها در حالت آمادهباش کامل قرار گرفتهاند.
مدیرکل مدیریت بحران خراسان شمالی با تأکید بر رعایت توصیههای ایمنی از سوی شهروندان ادامه داد: مردم از توقف در حاشیه رودخانهها و مسیلها، سفرهای غیرضروری در جادههای کوهستانی و صعود به ارتفاعات خودداری کنند.
گودرزی در پایان بیان کرد: تا پایان فعالیت سامانه بارشی، تیمهای امدادی و خدماتی بهصورت کامل در مناطق مختلف استان مستقر خواهند بود تا در صورت بروز حادثه، اقدامات لازم سریعاً انجام شود.
