دستگیری ۳ شکارچی بومی در میامی؛ گوشت شکار کشف شد

سرهنگ سید مهدی موسوی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه حوالی بامداد امروز چهارشنبه عوامل انتظامی متوجه وجود شکارچی در منطقه سرحدات میامی شدند، ابراز داشت: نیروی انتظامی در معیت یگان حفاظت محیط زیست و دو نفر از عوامل اجرایی شاهرود عازم محل مذکور شدند.

وی با بیان اینکه داخل منطقه پلیس توانست سه شکارچی بومی را شناسایی و دستگیر کند، افزود: این شکارچیان قصد انجام شکار داشتند.

فرمانده انتظامی میامی با بیان اینکه طی انجام هماهنگی لازم با رئیس اداره محیط زیست و دادستان میامی از منزل متخلفان بازدید به عمل آمد، ابراز داشت: گوشت گوسفند وحشی شکار شده از کشفیات عملیات مذکور بوده است.

موسوی با بیان اینکه دو قبضه سلاح شکاری مجوز دار در محل دستگیری متخلفان کشف شد، تصریح کرد: کشف یک قبضه سلاح شکاری مجوز دار در منزل مسکونی یکی از متخلفان از دستاوردهای عملیات است.

وی افزود: با تکمیل پرونده متخلفان برای ادامه سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی شهرستان معرفی شدند.