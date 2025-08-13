  1. جامعه
  2. انتظامی
۲۲ مرداد ۱۴۰۴، ۱۵:۰۹

پشت‌پرده ویدیوی پرحاشیه جاده‌بندان با خودروهای میلیاردی چه بود؟

رئیس پلیس راهور گفت: برخی افراد با استفاده از انسداد مقطعی جاده فیروزکوه و استفاده از تکنولوژی‌های مجازی، تصاویر صف خودروها را به اشتباه به عنوان عامل انسداد منتشر کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، در پی انتشار گسترده فیلم‌هایی در فضای مجازی که در آن چند خودروی لوکس و گذر موقت مسیر جاده‌ای را بسته و به اجرای حرکات نمایشی و تولید محتوا مشغول‌اند، سردار سید تیمور حسینی، رئیس پلیس راهور فراجا کشور نسبت به اصل ماجرا واکنش نشان داد.

سردار سیدتیمور حسینی در توضیح این موضوع اعلام کرد: در روزهای ۲۰ و ۲۱ مرداد، پلیس راه به‌منظور انجام عملیات عمرانی در محدوده «تونل چپ‌دره» در مسیر جاده فیروزکوه، این بخش از جاده را به‌صورت مقطعی مسدود کرده و خودروها را به مسیر جایگزین هدایت می‌کرد.

وی تأکید کرد: در همین شرایط برخی افراد با بهره‌گیری از تکنیک‌های هوش مصنوعی و ابزارهای مجازی، به‌گونه‌ای وانمود کردند که خودشان باعث مسدود شدن مسیر شده‌اند. این اقدام صرفاً برای جذب دنبال‌کننده و تولید محتوای اغراق‌آمیز در فضای مجازی صورت گرفته است.

سردار حسینی افزود: پلیس فتا بلافاصله وارد عمل شده و با این افراد برخورد قانونی صورت گرفته است. همچنین دستور توقیف خودروهایی که اقدام به حرکات نمایشی و رانندگی مخاطره‌آمیز در طول مسیر داشته‌اند، صادر شده است.

وی در پایان یادآور شد: پلیس راهور با هرگونه تخلف رانندگی به‌ویژه نمایش‌های غیرقانونی و خطرناک در معابر عمومی به‌شدت برخورد خواهد کرد.

