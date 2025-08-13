به گزارش خبرنگار مهر، در پی انتشار گسترده فیلم‌هایی در فضای مجازی که در آن چند خودروی لوکس و گذر موقت مسیر جاده‌ای را بسته و به اجرای حرکات نمایشی و تولید محتوا مشغول‌اند، سردار سید تیمور حسینی، رئیس پلیس راهور فراجا کشور نسبت به اصل ماجرا واکنش نشان داد.

سردار سیدتیمور حسینی در توضیح این موضوع اعلام کرد: در روزهای ۲۰ و ۲۱ مرداد، پلیس راه به‌منظور انجام عملیات عمرانی در محدوده «تونل چپ‌دره» در مسیر جاده فیروزکوه، این بخش از جاده را به‌صورت مقطعی مسدود کرده و خودروها را به مسیر جایگزین هدایت می‌کرد.

وی تأکید کرد: در همین شرایط برخی افراد با بهره‌گیری از تکنیک‌های هوش مصنوعی و ابزارهای مجازی، به‌گونه‌ای وانمود کردند که خودشان باعث مسدود شدن مسیر شده‌اند. این اقدام صرفاً برای جذب دنبال‌کننده و تولید محتوای اغراق‌آمیز در فضای مجازی صورت گرفته است.

سردار حسینی افزود: پلیس فتا بلافاصله وارد عمل شده و با این افراد برخورد قانونی صورت گرفته است. همچنین دستور توقیف خودروهایی که اقدام به حرکات نمایشی و رانندگی مخاطره‌آمیز در طول مسیر داشته‌اند، صادر شده است.

وی در پایان یادآور شد: پلیس راهور با هرگونه تخلف رانندگی به‌ویژه نمایش‌های غیرقانونی و خطرناک در معابر عمومی به‌شدت برخورد خواهد کرد.