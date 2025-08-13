به گزارش خبرنگار مهر، مرکز سنجش آموزش پزشکی نحوه نمره دهی آزمون پذیرش دستیار تخصصی از سال تحصیلی ۱۴۰۶ - ۱۴۰۵ را اعلام کرد.

براساس موضوع ۲ یکصد و سومین نشست شورای آموزش پزشکی و تخصصی مورخ ۱۴ مرداد ۱۴۰۴ به منظور ارتقاء عدالت آموزشی افزایش دقت در ارزیابی علمی داوطلبان و بهبود فرآیند پذیرش در رشته‌های تخصصی نحوه ارزشیابی آزمون پذیرش دستیار تخصصی از پنجاه و سومین دوره (سال تحصیلی ۱۴۰۶-۱۴۰۵) به شرح ذیل اجرایی می‌شود:

نمره آزمون کتبی متمرکز کشوری بر اساس نظام تراز علمی محاسبه خواهد شد. در این چارچوب سؤالات آزمون در پنج زیر گروه اصلی شامل (جراحی ماژور، داخلی، کودکان، جراحی مینور، سایر دروس) دسته بندی شده و نمره تراز برای هر زیر گروه به صورت جداگانه محاسبه می‌شود. سپس بر اساس رشته‌های انتخابی داوطلب ضرایب مربوطه به نمرات تر از زیر گروه‌ها اعمال شده و نمره تراز نهایی هر داوطلب استخراج خواهد شد.

جداول مربوط به تقسیم بندی دروس در پنج زیرگروه اصلی و ضرایب مرتبط با هر رشته

جدول پنج زیر گروه درسی

گروه درسی یک جراحی عمومی، زنان گروه درسی دو داخلی گروه درسی سه کودکان، عفونی گروه درسی چهار ارتوپدی، گوش و حلق بینی، اورولوژی، چشم، آمار و اپیدمیولوژی، رادیولوژی گروه درسی پنج آسیب شناسی پوست، فارماکولوژی، نورولوژی، روانپزشکی، اخلاق پزشکی

جدول ضرایب گروه‌های درسی آزمون پذیرش دستیار برای رشته‌های مختلف تخصصی

گروه درسی رشته‌های تخصصی زیر گروه سوالات گروه درسی یک گروه درسی دو گروه درسی سه گروه درسی چهار گروه درسی پنج زیر گروه آموزشی ۱ داخلی - قلب و عروق - پوست - طب کار - پزشکی قانونی - طب سالمندان - پزشک خانواده - آسیب شناسی - طب فیزیکی و توانبخشی ۲ ۴ ۲ ۲ ۲ زیر گروه آموزشی ۲ جراحی عمومی - زنان و زایمان - جراحی کلیه و مجاری ادراری تناسلی - گوش و گلو و بینی و جراحی سر و گردن - چشم پزشکی - جراحی قلب و عروق - جراحی قفسه صدری ۴ ۲ ۲ ۲ ۲ زیر گروه آموزشی ۳ کودکان - بیماری‌های عفونی - پزشکی اجتماعی ۲ ۳ ۴ ۲ ۲ زیر گروه آموزشی ۴ طب اورژانس - بیهوشی - جراحی مغز و اعصاب - ارتوپدی - پزشکی ورزشی - رادیو آنکولوژی - پزشکی هسته‌ای - رادیولوژی - طب هوا و فضا ۲ ۳ ۲ ۲ ۲ زیر گروه آموزشی ۵ روانپزشکی - بیماری‌های مغز و اعصاب ۲ ۳ ۲ ۲ ۳

این مصوبه در پنجاه و سومین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی اجرایی می‌شود.