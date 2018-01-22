ثبت نام آزمون دستیاری پزشکی آغاز شد/ برگزاری آزمون در اردیبهشت ۹۷

به گزارش خبرنگار مهر، ثبت نام چهل و پنجمین دوره آزمون پذیرش دستیارتخصصی پزشکی در سایت سنجش آموزش پزشکی به آدرس sanjeshp.ir صورت می گیرد.

داوطلبینی مجاز به شرکت در آزمون هستند که دارای شرایط عمومی از جمله برخورداری از سلامت و توانایی جسمی به تناسب رشته انتخابی و عدم اعتیاد به مواد مخدر، واجد کلیه شرایط عمومی متداول در آزمون های مختلف کشور، اعتقاد به دین مبین اسلام یا یکی از ادیان مندرج در قانون اساسی در تمام ادوار تحصیلی و مراحل شغلی باشند.

همچنین از دیگر شرایط عمومی می توان به پذیرفتن قانون اساسی و عدم مخالفت با نظام جمهوری اسلامی ایران، عدم وابستگی تشکیلاتی به احزاب و گروه های محارب و ملحد و هواداری از آنها، نداشتن سوء پیشینه کیفری و عدم اشتهار به فساد اخلاقی اشاره کرد.

شرایط اختصاصی نیز برای شرکت در این آزمون اعلام شده است.

تأیید صلاحیت عمومی طبق ضوابط شورای عالی انقلاب فرهنگی، داشتن مدرک یا گواهینامه فارغ التحصیل در رشته دکتری پزشکی عمومی، داشتن کارت پایان خدمت نظام وظیفه یا معافی برای آقایان، موفقیت در آزمون سنجش صلاحیت بالینی پایان دوره پزشکی عمومی (مختص فارغ التحصیلان اسفند ماه ۹۴ و بعد از آن) از جمله شرایط اختصاصی است.

تائید صلاحیت و رفتار حرفه ای توسط دانشگاه محل تحصیل (که براسای دستورالعمل ابلاغ شده به دانشگاه ها صادر خواهد شد). سلامت جسمی و روانی متناسب با رشته انتخابی و فقدان بیماری موثر حرفه ای، ارائه معافیت از خدمات قانون و یا گواهی اتمام خدمات قانونی (خدمت نظام وظیفه عمومی، خدمات موضوع قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان، پیام آوران بهداشت) تا تاریخ ۳۱ شهریور ۹۷ از دیگر شرایط اختصاصی است.

تبصره های معافیت از خدمات قانون و یا گواهی اتمام خدمات قانونی در دفترچه راهنما آزمون دستیاری پزشکی درج شده است.

پدیرفته شدگان مرحله اصلی و جایگزین مرحله اول آزمون پذیرش دستیار تخصص بالینی پزشکی دوره چهل و چهارم، در صورت عدم ثبت نام در موعد مقرر و یا عدم شروع به آموزش در مواعید اعلام شده و یا انصراف از تحصیل، مجاز به شرکت در آزمون پذیرش دستیار تخصصی دوره چهل و پنجم نیستند. (به جز مورادی که به دلیل بروز بیماری مؤثر حرفه ای که مانع از تحصیل و یا انجام خدمات بعد از فراغت تحصیل شود، از ادامه تحصیل در رشته منصرف یا اخراج شده اند.)

مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام اینترنتی در دفترچه راهنمای آزمون دستیاری اعلام شده است و داوطلبان با تهیه اسکن از آن می توانند مدارک را در سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی بارگذاری کنند. هزینه ثبت نام ۶۰۰ هزار ریال (۶۰ هزار تومان) و ۵ هزار ریال (۵۰۰ تومان) بابت خدمات پیام کوتاه است.

آزمون کتبی چهل و پنجمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی ساعت ۹ صبح پنجشنبه ۶ اردیبهشت ۹۷ به طور همزمان در دانشگاه های علوم پزشکی کشور برگزار می شود.

کارت ورود به جلسه آزمون در هفته منتهی به آزمون از طریق سایت اینترنتی http://sanjeshp.ir در اختیار داوطلبان قرار خواهد گرفت و هر داوطلب موظف به پرینت کارت خود از روی سایت مربوطه است. حضور در جلسه آزمون بدون همراه داشتن کارت شرکت در آزمون و کارت شناسایی معتبر امکانپذیر نیست.

تعداد سئوالات آزمون ۲۰۰ سئوال تستی چهار گزینه ای همانند سال گذشته است. برای هر سئوال باید تنها یک گزینه که در میان گزینه های ارائه شده بهترین پاسخ ممکن است، انتخاب شود.

به هر سئوال با پاسخ صحیح ۳ نمره مثبت و هر سئوال با پاسخ اشتباه یک نمره منفی تعلق می گیرد. به سئوالات بدون پاسخ نمره ای تعلق نمی گیرد. به هر سئوال که بیش از یک گزینه پاسخ داده شده باشد یک نمره منفی تعلق می گیرد.

همانند سنوات گذشته به کسانی اجازه انتخاب رشته - محل داده خواهد شد، که از حداکثر ۶۰۰ نمره خام آزمون، نمره ۱۵۰ کسب کرده باشند.

بر اساس مصوبات هشتادمین نشست شورای آموزش پزشکی و تخصصی موراد زیر در نمره کل سازی اعمال خواهد شد. کلیه مواد آزمون که همانند سال های قبل است در ۵ گروه درسی به شرح زیر دسته بندی شده است.

گروه درسی یک: جراحی عمومی، زنان گروه درسی دو: داخلی و قلب گروه درسی سه: کودکان و عفونی گروه درسی چهار: ارتوپدی، گوش و حلق بینی، اورولوژی، چشم، آمار و اپیدمیولوژی، رادیولوژی گروه درسی پنج: آسیب شناسی، پوست، فارماکولوژی، نورولوژی، روانپزشکی، اخلاق پزشکی

نمره هر گروه درسی فوق تراز علمی شده و به درصد محاسبه خواهد شد. با توجه به رشته های مختلف دستیاری هر یک از ۵ گروه درسی دارای ضرایب خاص خواهد بود که در جدول زیر آمده است.

جدول ضرایب گروه های درسی آزمون پذیرش دستیار برای رشته های مختلف تخصصی

داوطلبان مجاز هستند پس از اعلام کلید آزمون به مدت ۷۲ ساعت نسبت به ارسال اعتراض به سئوالات آزمون مذکور منحصرا از طریق سایت اینترنتی http://sanjeshp.ir اقدام لازم بعمل آورند. رسیدگی به اعتراضات واصله پس از مدت زمان مقرر به هیچ عنوان مقدور نخواهد بود.

پس از رسیدگی به اعتراضات واصله در خصوص طراحی سئوالات، کارنامه اولیه داوطلبان به همراه فرم انتخاب رشته – محل در پایگاه اطلاع رسانی http://sanjeshp.ir در اختیار داوطلبان واجد شرایط پذیرشی که بدون لحاظ کردن تراز بندی و ضریب دهی نمرات، حداقل نمره ۱۵۰ از ۶۰۰ نمره کل آزمون را کسب کرده باشند، قرار می گیرد.

داوطلب حداکثر می تواند برای ۱۰ رشته تخصصی اعلام علاقه مندی کند. داوطلب می تواند یک رشته را در تمام دانشگاه ها و یا ترکیبی از حداکثر ۱۰ رشته را در چند دانشگاه انتخاب کند.

در صورتیکه داوطلب در موعد مقرر انتخاب رشته نکرده باشد، واجد شرایط پذیرش نخواهد بود.

پذیرش دستیار با رعایت مقررات پذیرش و سهمیه ها و اعلامی با اولویتهای نمره کل تراز شده آزمون پذیرش دستیار (در هر رشته بطور جداگانه)، اولویت انتخاب رشته - محل انجام می شود.

حد نصاب عبارت است از: نمره تراز آخرین نفر جایدهی شده اولیه (برای تعیین حدنصاب) بدون در نظر رفتن سهمیه و جنس بر مبنا و ظرفیت کل رشته - محل با رعایت سایر شرایط پذیرش.

توضیح: در این روش ابتدا کلیه داوطلبین بدون در نظر گرفتن سهمیه و جنس و براساس نمره تراز شده آزمون (از بالاترین نمره) و اولویت انتخاب رشته - محل تا تکمیل کل ظرفیت های موجود (بدون پذیرش مازاد بر ظرفیت) در همه رشته – محل های انتخابی قرار داده می شوند. نمره تراز شده آخرین نفر جایدهی شده در هر رشته-محل، حد نصاب آن رشته محل خواهد بود.

سهمیه ها و تعهدات در آزمون دستیاری پزشکی در دفترچه راهنما درج شده است.