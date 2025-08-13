به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه اطلاعات نوشت: در ادبیات ملی و مذهبی ما گزارهای تاریخی در زبان فارسی حک شده است که در ادبیات فارسی آن را «جنونزدگی» نامیدهاند. این گزاره در سیر تاریخی و باور اعتقادی ما ایرانیان از نسلی به نسلی دیگر ادامه دارد. اصلیترین محور آن چنین است که بالاترین موهبت الهی به بندهاش «عقل» است که آن را در سیر ادبیات تاریخی ما، چراغ هدایت نامیدهاند.
اولین پیآمد «گناه» از سوی بندگانش چنین میشود که خداوندگار عالم، نعمت عقل ولاجرم عقلانیت را از بندهاش میستاند تا او (انسان) چنان در منجلاب گناه فرو میرود که دچار زوال «عقل» و لاجرم عقلانیت میشود. این سیر در تاریخ بشری همان است که «فرعون» دچارش شد و مدام میگفت «اَنَا ربکم الأعلی!!». من همان خدای برترم! و این گزاره، اوج «کفر و کافری» است. اکنون «ترامپ» به شدت گرفتار چنین باوری شده است. او خود را فرمانده بلامنازع قدرت در همه جهان میشمارد
ترامپ در آغاز دوره ریاست جمهوریاش گفت: «کانال پاناما از آن ما و از اموال ملی آمریکاست!.» اندکی بعد در برابر کشور و دولت کانادا ادعای مالکیت کامل آن برای آمریکا را به صورت علنی بر زبان آورد و روابط دولت کانادا را یکباره با آمریکا و ترامپ در واشنگتن بهم ریخت. کمی بعدتر، باهجوم اشغالگران «نتانیاهو» به فلسطین اشغالی برای تسلط کامل بر غزه، گفت، من (ترامپ) سراسر غزه را به مالکیت آمریکا برای ساختن شهری نمونه در خاورمیانه در اختیار خواهم گرفت!
همین تفکر ترامپ، چین، روسیه و بسیاری از کشورهای اروپایی را در برابر اجرای تعرفههای شدید در روابط مالی و تجاری قرار داد و اعلان کرد اولین گام «تجاری مالی» را علیه دولت چین و دولتهای اروپایی اجرا یی میکند.
در این تجربهی یکساله از ریاست جمهوری ترامپ، دعوت از «زلنسکی» رئیس دولت اوکراین به کاخ سفید و در دفتر کارش نیز بود که او را به عنوان نفر اول در غارت دلارهای آمریکا برای مناقشه «پوتین و زلنسکی» متهم کرد.
این دیدار به طور مستقیم از شبکه تصویری در کاخ سفید در واشنگتن اجرا شد و زلنسکی متهم به غارت دلارهای آمریکا در دوران دولتهای قبلی بخصوص «بایدن» رئیسجمهور شد. گزارش تصویری از این دیدار را در نمایش «پوتین» و «زلنسکی» دیدیم که گفته شد: زلنسکی «بایدن» رئیسجمهور قبل را فریب داده است و دزد دلارهای آمریکا از دفتر رئیسجمهور و رئیس دولت قبلی یعنی «بایدن» بوده است، و بایدن بهعنوان «یک احمق» متهم شد.
گزارش تصویری این دیدار در دفتر ویژه رئیسجمهور آمریکا موجب تعجب همه بینندگان در آمریکا و در سراسر اروپا و جهان شد. گزارش این دیدار را رسانههای عمومی در آمریکا به صورت مستقیم پخش کردند. نتیجه سخنان «ترامپ» در این دیدار نه فقط برای زلنسکی رئیس دولت اوکراین که برای همه دولتها این شد که «ترامپ» خود را «فرعون» زمان میداند و یک پیام دارد که همه باید به من «ترامپ» رئیسجمهور کنونی آمریکا «تمکین» کنند.
جریان افزایش مالیاتهای تجاری در روابط تجاری آمریکا با دولتهای اروپایی و دیگر دولتها در جریان گفتگوی پرخاشگرانه ترامپ با زلنسکی که او را به دفتر کارش در کاخ سفید دعوت کرده بود، نشانه بارز تحقیر او نسبت به همه دولتها در سراسر جهان را دربرد اشت.
ترامپ، «نتانیاهو» را به عنوان اولین رئیس دولت به کاخ سفید دعوت کرد تا با او حمله نظامی به جمهوری اسلامی ایران را طراحی کند و «نتانیاهو» با فریب ترامپ، به چاه حمله نظامی به جمهوری اسلامی ایران افتاد و شکست تلخی خورد. اکنون در «غزه» چنان گرفتار شده است که دستش به خون و قتل عام مردم از زنان و کودکان و همه شهروندان عادی فلسطینی آلوده و آغشته شده است.
ترامپ در اولین دیدارش به عربستان رفت و کیسه (خورجین) خالیاش را انباشته از دلارهای نفتی دولت سعودی کرد و با وعدههای کمک برای سازندگی سعودیها، خزانه آنها را غارت کرد. چندین و چند میلیارد دلار نقدی را از نتیجه این سفر به واشنگتن برد و آن را پیروزی بزرگ خود در اولین سفر به خاورمیانه نامید.
این دوره ریاستجمهوری ترامپ با تنها گزاره «جنون زدگی» قابل شرح و توصیف است. ترامپ در یک کلمه، جنون زده قدرت و غارت کشورها وملتها در مصدر ریاست جمهوری آمریکا و جهان است و در چرخه و طوفان «جنون زدگی قدرت» میچرخد، که محصول آن تا اینجا «قتل عام» مردان، زنان و کودکان فلسطینی در غزه است. ترامپ خود را «فرعون» زمان میشمارد.، که مدام میگفت: «من همان خدای بزرگ شما هستم.»
نظر شما