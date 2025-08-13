فروش تسلیحات ۳۴۶ میلیون دلاری آمریکا به نیجریه

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرگزاری رویترز گزارش داد که وزارت امور خارجه آمریکا با فروش احتمالی مهمات، بمبهای دقیق و راکتهای هدایتشونده به نیجریه به ارزش تقریبی ۳۴۶ میلیون دلار موافقت کرده است.
پنتاگون روز چهارشنبه اعلام کرد که پیمانکاران این فروش شامل شرکتهای لاکهید مارتین (Lockheed Martin) آر. تی. ایکس میسایلز اند دیفنس (RTX Missiles and Defense ) و بی ای ایی سیستمز (BAE Systems) خواهند بود.
صادرات سلاح آمریکا به نیجریه در سالهای اخیر سابقه قابل توجهی داشته است. این همکاری عمدتاً با ادعای کمک به نیجریه برای مقابله با گروههایی مثل بوکو حرام و شاخه داعش در آفریقا صورت گرفته است.
در همین راستا، اواخر سال ۲۰۲۲ نیز وزارت امور خارجه آمریکا فروش احتمالی ۱۲ هلیکوپتر تهاجمی AH-۱Z Viper و تجهیزات مرتبط به ارزش تقریبی ۹۹۷ میلیون دلار را به نیجریه تأیید کرده بود.
این اقدام پس از ماهها تعلیق به دلیل نگرانیهای مربوط به حقوق بشر صورت گرفت.
همچنین سال ۲۰۲۱ تحویل ۱۲ هواپیمای جنگی A-۲۹ سوپر توکانو به نیجریه آغاز شد. این قرارداد در سال ۲۰۱۷ به ارزش ۴۹۷ میلیون دلار به تصویب رسیده بود.
تصویب این قراردادهای نظامی درحالی است که پیشتر برخی قانونگذاران آمریکایی با این قراردادها به دلیل نگرانی از نقض حقوق بشر توسط نیروهای نظامی نیجریه مخالفت کردند، اما در نهایت این معاملات با این ادعا و استدلال که به ثبات منطقه کمک میکند، به تصویب رسید.
نظر شما