نگاهی به چند واژه مصوب فرهنگستان

به گزارش خبرگزاری مهر، ایسنا نوشت: در فرسته گروه واژه‌گزینی فرهنگستان زبان و ادب فارسی آمده است:

به مناسبت سالگرد درگذشت استاد علی سامی (۱۰ اسفند ۱۲۸۹ –۲۲ مرداد ۱۳۶۸) باستان‌شناس و نخستین کاوشگر ایرانی تخت جمشید چند واژۀ مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسی در ادامه می‌آید:



بادرُفت: loess

بادنهشته‌ای ریزدانه و گسترده و همگن و متخلخل و آهکی با رنگ روشن



ایزدپیکره: cult statue

تندیس ایزد یا ایزدبانویی خاص که در معبد ویژۀ او قرار داده می‌شد



ایزدستان: pantheon1

معبدی که به خدایان یک آئین خاص اختصاص دارد



ای زدگان: pantheon2

همه یا گروهی از خدایان یا ایزدان یا ارباب انواع



پس‌کاوش: post-excavation

کلیۀ عملیات و آزمایش‌ها و فعالیت‌های بعد از اتمام کار میدانی



پوش‌سنگ: capstone

سنگی اغلب مسطح که معمولاً به‌صورت افقی بر روی بالاترین بخش یک سازۀ سنگی مانند قوس و گور صندوقی و گور دالان‌دار و گور حجره‌ای قرار می‌گیرد



تاج‌بخش: king maker

کسی که امکان به قدرت رسیدن شخص دیگری را فراهم می‌کند درحالی‌که خود به هر دلیلی قادر یا مایل به تصدی آن مسند نیست



یادگاره: relic

آثار و بقایای فرهنگی کهن به‌ویژه آنها که دارای ارزش مذهبی و نمادین هستند



تن‌بَست: body plug

شیئی که در مراحل آماده‌سازی جسد برای پوشاندن اندام‌هایی مانند گوش و دهان به کار می‌رفت



سوگ‌پیشگان: mortuary cult

گروهی که حرفۀ آنها برگزاری مراسم عزاداری و تقدیم پیشکش‌های تدفینی برای آمرزش مردگان و سهیم شدن در رستگاری آنهاست



کلیدنامه: key

چکیدۀ داده‌نامه حاوی مشخصۀ گونه‌های مهم



گردمان: henge, henge monument

محوطه‌ای آئینی و معمولاً مدور، محصور با چوب یا سنگ، مربوط به پیش‌ازتاریخ که گاه گرداگرد آن دیوار یا خندق و خاکریز وجود دارد



نهان‌خانه: inner sanctum, sanctuary

۱. مقدس‌ترین جایگاه در یک مکان مقدس ۲. درونی‌ترین بخش یک مکان مقدس



اعضای گروه واژه‌گزینی تخصصی باستان‌شناسی که در دوره‌های گوناگون با فرهنگستان زبان و ادب فارسی همکاری کرده‌اند: مرحوم حمید خطیب‌شهیدی، کامیار عبدی، عادل فرهنگی شبستری، هایده لاله، کوروش محمدخانی، حکمت‌الله ملاصالحی، مهرداد ملک‌زاده، ناصر نوروززادۀ چگینی، جواد نیستانی.