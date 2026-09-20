به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی دادگستری استان یزد، حجتالاسلام حسین طهماسبی، در دیدار با معاون منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه، با تشریح ظرفیتهای منابع انسانی و برنامههای ابتکاری دستگاه قضایی استان، بر استفاده حداکثری از امکانات و ظرفیتهای موجود برای ارتقای خدمترسانی به مردم تأکید کرد.
وی با اشاره به اهمیت بهرهوری در ساعات اداری اظهار کرد: استفاده کامل و مؤثر از ساعات مفید کاری میتواند در مجموع ظرفیتی معادل افزایش توان خدمتی ۱۴۰ کارمند و ۲۲ قاضی را برای استان ایجاد کند و هر ساعت کاری باید به فرصتی برای ارائه خدمت بیشتر به مردم تبدیل شود.
رئیس کل دادگستری استان یزد همچنین به برخی برنامههای ابتکاری این مجموعه در حوزه ارتباط با جامعه اشاره کرد و افزود: برنامههای آشنایی میدانی و گردش علمی دانشجویان و دانشآموزان در دادگستری، زمینه ارتباط نزدیکتر مردم، دانشجویان و نخبگان با دستگاه قضایی را فراهم میکند.
طهماسبی با اشاره به تجربه حضور شبانهروزی قضات و کارکنان دستگاه قضایی استان در جریان جنگ اخیر، این همراهی و مسئولیتپذیری را از ظرفیتهای ارزشمند مجموعه قضایی یزد در استمرار ارائه خدمات دانست.
وی وجود بیش از پنج هزار دانشجو و فارغالتحصیل رشته حقوق در استان یزد را نیز ظرفیتی قابل توجه برای جذب و بهرهگیری از توان نخبگان حقوقی عنوان کرد و گفت: باید از این ظرفیت علمی و تخصصی در مسیر تقویت بدنه کارشناسی و حقوقی دستگاه قضایی استفاده شود.
رئیس کل دادگستری استان یزد درباره فعالیت دادگاههای صلح نیز اظهار کرد: این محاکم پس از عبور از مرحله تثبیت، اکنون در مسیر متعادلسازی فعالیتها و افزایش میزان مختومهسازی پروندهها قرار گرفتهاند.
در این دیدار همچنین بر حمایت از طرحهای ابتکاری دادگستری استان یزد، ارتقای سطح رفاه کارکنان، توسعه تجهیزات اداری و فیزیکی، استفاده از ظرفیت نیروهای بومی و اجرای برنامههای قضازدایی و سادهسازی فرآیندهای قضایی با هدف تسهیل دسترسی مردم به خدمات تأکید شد.
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