ذاکری هرندی: ۱۳۲ مگاوات نیروگاه خورشیدی در کرمان افتتاح می شود

به گزارش خبرنگار مهر، علی‌اصغر ذاکری‌هرندی، صبح یکشنبه در نشست کارگروه بررسی نیروگاه‌های انرژی خورشیدی کرمان، با اشاره به تعهد ۶۸۰ مگاواتی این استان برای احداث و بهره‌برداری از نیروگاه‌های خورشیدی تا پایان سال، اظهار کرد: از ابتدای سال تاکنون بخشی از این تعهد محقق شده و با افتتاح ۱۳۲ مگاوات نیروگاه خورشیدی در روزهای آینده، ظرفیت نیروگاه‌های به بهره‌برداری‌رسیده استان به ۲۱۰ مگاوات خواهد رسید.

وی افزود: این ۱۳۲ مگاوات نیروگاه خورشیدی قرار است در روزهای آینده با حضور رئیس سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق (ساتبا) افتتاح شود که این رویداد، گام دیگری در مسیر تحقق برنامه استان برای توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر خواهد بود.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کرمان توسعه نیروگاه‌های خورشیدی را یک ضرورت برای این استان دانست و گفت: احداث نیروگاه‌های خورشیدی، به‌ویژه برای صنایع و معادن، موضوعی است که باید با جدیت دنبال شود و نمی‌توان نسبت به آن تعلل کرد.

ذاکری‌هرندی، با انتقاد از روند اجرای تعهدات برخی صنایع و معادن استان در حوزه انرژی خورشیدی تصریح کرد: در حالی که بخش خصوصی با وجود محدودیت‌ها و مشکلات، پروژه‌های خود را با جدیت پیش می‌برد، برخی صنایع و معادن هنوز در مراحل ابتدایی اجرای تعهدات خود قرار دارند و این وضعیت قابل پذیرش نیست.

وی ادامه داد: بخش خصوصی در حوزه احداث نیروگاه‌های خورشیدی عملکرد قابل قبولی داشته است، اما انتظار می‌رود صنایع و معادن نیز متناسب با ظرفیت و مسئولیت خود، حضور جدی‌تری در این حوزه داشته باشند.

ذاکری‌هرندی، همچنین از تهیه گزارش عملکرد صنایع در حوزه نیروگاه‌های خورشیدی خبر داد و افزود: در هفته آینده عملکرد صنایعی که در اجرای تعهدات خود کوتاهی کرده‌اند بررسی و گزارش آن‌ها برای طرح در شورای معادن استان ارائه خواهد شد تا درباره آن‌ها تصمیم‌گیری شود.

وی با اشاره به پیش‌بینی سازوکارهای تشویقی و تنبیهی برای صنایع اظهار کرد: بخشی از ظرفیت‌های قابل مدیریت استان در حوزه‌هایی مانند برق و سوخت می‌تواند برای تشویق واحدهایی که به تعهدات خود عمل کرده‌اند اختصاص یابد و در مقابل، واحدهایی که در اجرای تعهدات خود کوتاهی کرده‌اند نیز مشمول سازوکارهای تنبیهی شوند.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کرمان با تأکید بر اینکه صنایع و معادن باید در کنار دولت و مردم برای حل مسائل استان قرار گیرند، افزود: مجموعه‌هایی که از ظرفیت‌ها، زیرساخت‌ها و امکانات استان استفاده می‌کنند، باید نسبت به مسئولیت‌ها و تعهدات خود در قبال استان نیز پایبند باشند.

وی با اشاره به عملکرد مناسب برخی مجموعه‌های صنعتی در اجرای پروژه‌های خورشیدی گفت: برخی صنایع در استان کرمان اقدامات خوبی انجام داده‌اند.

ذاکری‌هرندی، خاطرنشان کرد: استان کرمان ظرفیت بسیار بالایی برای توسعه انرژی خورشیدی دارد و باید از این ظرفیت به‌صورت عملیاتی استفاده شود و فرصت‌های موجود در این حوزه نباید با تأخیر در تصمیم‌گیری یا اجرای پروژه‌ها از دست برود.

وی در پایان بر ضرورت تسریع در اجرای پروژه‌های نیروگاه خورشیدی، پایش مستمر عملکرد صنایع و ارائه گزارش‌های دقیق از میزان پیشرفت پروژه‌ها تأکید کرد.