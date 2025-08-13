  1. اقتصاد
۲۲ مرداد ۱۴۰۴، ۱۵:۲۴

میزان واردات برق در کشور بیش از ۵ برابر صادرات است

معاون انتقال و تجارت خارجی شرکت توانیر گفت: با هدف کاهش ناترازی برق در دوره گرم سال و به‌ویژه در روزهای اوج مصرف، میزان واردات برق کشور بیش از ۵ برابر صادرات رسیده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از توانیر، محمد الله‌داد با اشاره به کاهش شدید صادرات برق در ماه‌های اخیر گفت: صادرات عمده برق کشور که پیش‌تر در قالب قراردادهای بین المللی به عراق انجام می‌شد، این روزها به‌طور کامل متوقف شده و در خصوص کشور افغانستان نیز طبق تعهد بین‌المللی قراردادی است که بسیار کمتر از واردات برق به کشور است.

معاون انتقال و تجارت خارجی شرکت توانیر خاطر نشان کرد: با هدف کاهش ناترازی برق در دوره گرم سال و به‌ویژه در روزهای اوج مصرف، میزان واردات برق کشور بیش از ۵ برابر صادرات شده است و بخش عمده این واردات برای حفظ پایداری شبکه و تأمین نیاز داخلی انجام می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: به منظور جبران ناترازی از همه ظرفیت برای افزایش واردات برق استفاده می‌شود. شب گذشته حدود ۴۰۰ مگاوات برق به کشور وارد و تنها ۸۰ مگاوات صادر شده است.

