به گزارش خبرنگار مهر، علی‌اصغر طهماسبی، عصر چهارشنبه در نشست شورای فرهنگ عمومی استان که با حضور آیت‌الله نورمفیدی، نماینده ولی‌فقیه، برگزار شد، کم‌آبی و ناترازی در تأمین منابع آب، برق و انرژی را مسئله‌ای ملی و استانی دانست که نیازمند مدیریت همه‌جانبه و فرهنگ‌سازی فراگیر است.

استاندار گلستان با اشاره به وضعیت کشاورزی استان گفت: کشاورزی سنتی همراه با خشکسالی‌های اخیر، کاهش قابل توجهی در تولید محصولات کشاورزی نسبت به سال گذشته ایجاد کرده است و پرداخت به موقع قیمت خرید تضمینی نیز با تأخیر مواجه است.

وی تغییر الگوی کشت، توسعه سامانه‌های نوین آبیاری و حمایت از صنایع تبدیلی را محورهای مهم برای حفظ و ارتقای درآمد کشاورزان عنوان کرد و افزود: با این اقدامات، کشاورزان قادر خواهند بود درآمدی پایدار و مناسب داشته باشند.

طهماسبی به عنوان نمونه موفق، به روستای وامنان در آزادشهر اشاره کرد و گفت: روستاییان با کشت محصولات با ارزش افزوده بالا مانند زعفران توانسته‌اند درآمد قابل توجهی کسب کنند که بخش عمده‌ای از آن نیز به بازارهای صادراتی راه یافته است.

استاندار گلستان همچنین از جهاد کشاورزی و سایر دستگاه‌های مرتبط خواست تا نصب و اجرای سامانه‌های نوین آبیاری را با جدیت پیگیری و بر روند اجرای آن نظارت مستمر داشته باشند.

وی نقش آموزش و فرهنگ‌سازی را در مصرف بهینه منابع آب و انرژی حیاتی خواند و گفت: صدا و سیما، علما، نخبگان، آموزش‌وپرورش، دانشگاه‌ها و رسانه‌ها باید با برنامه‌های آموزشی و ترویجی، مردم را در این مسیر همراه کنند.

طهماسبی بر ضرورت هماهنگی گسترده بین مسئولان استانی، نمایندگان مجلس، فرمانداران، دستگاه‌های کشاورزی و مردم تأکید کرد و افزود: تنها با همکاری و اقدامات منسجم در تغییر الگوی کشت، توسعه صنایع تبدیلی، اجرای سامانه‌های نوین آبیاری و فرهنگ‌سازی، می‌توان بخشی از مشکلات کم‌آبی و تأمین معیشت کشاورزان را رفع کرد.