۲۱ هزار زائر از استان البرز برای زیارت اربعین به مرز منتقل شدند

کرج -مدیرکل راهداری و حمل ونقل جاده‌ای استان البرز اعلام کرد: ۲۱ هزار و۶۱۲ زائر اربعین حسینی این استان تاکنون با استفاده از ناوگان حمل و نقل عمومی به مرزهای غربی و جنوبی کشور منتقل شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی زندی فر امروز در حاشیه بازدید از پایانه شهید کلانتری کرج با اعلام این خبر گفت: این زائران از چهارم تا ۲۱ مرداد ماه جاری به مرزهای ششگانه غربی و جنوبی کشور اعزام شده‌اند.

وی ادامه داد: از این تعداد ۱۴ هزار و ۴۰۷ نفر مقصد خود را مرز مهران انتخاب کردند و مابقی از دیگر نقاط اعزام شدند.

زندی‌فر گفت: طی بازه زمانی ۱۵ تا ۲۱ مرداد ماه جاری، هشت هزار و ۴۳ زائر اربعین از مرز مهران با استفاده از ۲۹۱ دستگاه ناوگان حمل‌و نقل عمومی به استان البرز بازگشته‌اند.

وی با تأکید بر اینکه زائران بازگشت خود را به روزهای پایانی موکول نکنند، افزود: تمام ناوگان حمل‌ونقل استان البرز در آماده‌باش کامل برای بازگشت زائران هستند.

