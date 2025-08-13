دستگیری کلاهبردار ۳۲۰ میلیاردی تبعه خارجی در تبریز

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمد تقی سلطانی روز چهارشنبه در تشریح این خبر بیان کرد: در پی وصول پرونده قضائی مبنی بر اینکه یک نفر متهم تبعه یکی از کشورهای همسایه با روش انتقال کالاهای تجاری به کشور خودش از ۸۰ نفر در سطح کشور به ارزش ۳۲۰ میلیارد ریال کلاهبرداری کرده است، شناسایی و دستگیری وی در دستور کار کارآگاهان پلیس قرار گرفت.

وی افزود: مأموران با اشراف اطلاعاتی و تحقیقات علمی، محل اختفای متهم را شناسایی و وی را دستگیر و به پلیس آگاهی منتقل کردند و در بررسی‌های پلیسی مشخص شد متهم در قبال انتقال کالاهای تجاری ۸۰ نفر از شهروندان، مبلغ ۳۲۰ میلیارد ریال پول اخذ کرده ولی مال التجاره آنان را انتقال نداده است.

وی افزود: با اعتراف متهم، پرونده قضائی تکمیل و جهت سیر مراحل قانونی تحویل مرجع قضائی شد.