دستگیری ۱۷ مجرم در طرح ارتقای امنیت اجتماعی تبریز

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ ابراهیم زاده بعدازظهر جمعه در جمع خبرنگاران گفت: در اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی و مطالبات مردمی مأموران کلانتری ۱۸ شهرک امام تبریز در ۷۲ ساعت گذشته تعداد ۸ نفر سارق و مالخر و ۹ نفر معتاد دستگیر و ۱ دستگاه خودرو سرقتی و مقادیری اموال مسروقه و ۳ دستگاه ماینر قاچاق کشف و ضبط کردند.

این مقام انتظامی افزود: متهمان پس از تشکیل پرونده تحویل مقام قضائی شدند و معتادین نیز به کمپ ترک اعتیاد معرفی شدند.

سرپرست انتظامی شهرستان تبریز در پایان با بیان اینکه اجرای این طرح‌ها که جزو مطالبات مردمی بوده و با قوت و بصورت مداوم به مورد اجرا گذاشته شده و از شهروندان درخواست می‌شود در صورت مشاهده موارد مشکوک، موارد را فوراً به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اطلاع دهند.