کشف ۲۰ دستگاه تولید ارز دیجیتال توسط پلیس تبریز

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ اکبر ابراهیم زاده روز سه‌شنبه در تشریح این خبر گفت: در راستای مقابله با پدیده شوم قاچاق و جمع آوری دستگاه‌های ارز رمز دیجیتال غیرمجاز در سطح شهرستان با اقدامات پلیسی صورت گرفته توسط مأموران کلانتری باغ معروف به محل موصوف اعزام و در بازرسی صورت گرفته، ۲۰ دستگاه که ارزش آنها حدود ۱۵ میلیارد ریال می‌باشد، کشف، جمع آوری و دو نفر متهم در این زمینه دستگیر و تحویل مقام قضائی گردید.

این مقام انتظامی افزود: مأموران کلانتری ۲۹ باغ معروف در دو عملیات جداگانه ۵ نفر سارق اماکن خصوصی و خودرو _ یک نفر خرده فروش دستگیر و یک دستگاه خودرو سرقتی کشف و پس از تشکیل پرونده تحویل مقامات قضائی شد.