  1. استانها
  2. آذربایجان شرقی
۲۱ مرداد ۱۴۰۴، ۱۶:۵۷

کشف ۲۰ دستگاه تولید ارز دیجیتال توسط پلیس تبریز

کشف ۲۰ دستگاه تولید ارز دیجیتال توسط پلیس تبریز

تبریز- سرپرست انتظامی تبریز از کشف ۲۰ دستگاه ماینر غیر مجاز، دستگیری ۴ نفر سارق اماکن خصوصی و خودرو در چندین عملیات پلیسی توسط ماموران کلانتری ۲۹ باغ معروف خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ اکبر ابراهیم زاده روز سه‌شنبه در تشریح این خبر گفت: در راستای مقابله با پدیده شوم قاچاق و جمع آوری دستگاه‌های ارز رمز دیجیتال غیرمجاز در سطح شهرستان با اقدامات پلیسی صورت گرفته توسط مأموران کلانتری باغ معروف به محل موصوف اعزام و در بازرسی صورت گرفته، ۲۰ دستگاه که ارزش آنها حدود ۱۵ میلیارد ریال می‌باشد، کشف، جمع آوری و دو نفر متهم در این زمینه دستگیر و تحویل مقام قضائی گردید.

این مقام انتظامی افزود: مأموران کلانتری ۲۹ باغ معروف در دو عملیات جداگانه ۵ نفر سارق اماکن خصوصی و خودرو _ یک نفر خرده فروش دستگیر و یک دستگاه خودرو سرقتی کشف و پس از تشکیل پرونده تحویل مقامات قضائی شد.

کد خبر 6558748

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها