به گزارش خبرگزاری مهر، ابرا مصطفوی گفت: این اردو با هدف آماده‌سازی تیم ملی برای حضور در رقابت‌های والیبال جوانان بحرین که اواخر مهر برگزار می‌شود، در حال برگزاری است.

وی افزود: نیلوفر محمدی از دو سال گذشته عضو تیم ملی نوجوانان و زیر ۱۴ سال بوده و در مسابقات قهرمانی آسیا حضور داشته است.

مصطفوی از نظر شرایط فیزیکی و آنتروپومتریکی، وضعیت مطلوبی دارد و با قد ۱۸۲ سانتی‌متر و نتایج مطلوب تست‌های آمادگی جسمانی، در شرایط بسیار خوبی به سر می‌برد.

نایب رئیس هیئت والیبال استان زنجان گفت: محمدی متولد ۲۹ فروردین ۱۳۸۷ است و امیدواریم با عملکرد مطلوب خود در اردو، به ترکیب نهایی تیم ملی زیر ۱۸ سال راه یابد و نماینده شایسته‌ای برای استان زنجان و کشورمان باشد.