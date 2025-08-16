به گزارش خبرگزاری مهر، ابرا مصطفوی گفت: این اردو با هدف آمادهسازی تیم ملی برای حضور در رقابتهای والیبال جوانان بحرین که اواخر مهر برگزار میشود، در حال برگزاری است.
وی افزود: نیلوفر محمدی از دو سال گذشته عضو تیم ملی نوجوانان و زیر ۱۴ سال بوده و در مسابقات قهرمانی آسیا حضور داشته است.
مصطفوی از نظر شرایط فیزیکی و آنتروپومتریکی، وضعیت مطلوبی دارد و با قد ۱۸۲ سانتیمتر و نتایج مطلوب تستهای آمادگی جسمانی، در شرایط بسیار خوبی به سر میبرد.
نایب رئیس هیئت والیبال استان زنجان گفت: محمدی متولد ۲۹ فروردین ۱۳۸۷ است و امیدواریم با عملکرد مطلوب خود در اردو، به ترکیب نهایی تیم ملی زیر ۱۸ سال راه یابد و نماینده شایستهای برای استان زنجان و کشورمان باشد.
نظر شما