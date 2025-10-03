بلاتکلیفی یک تیم برای حضور در لیگ برتر والیبال بانوان

به گزارش خبرنگار مهر، تیم والیبال بانوان آرکان البرز که فصل گذشته در رقابت‌های دسته اول عنوان قهرمانی را کسب کرده بود، با توجه به آیین‌نامه مسابقات مجوز حضور در سطح برتر را به دست آورد. این باشگاه در نقل‌وانتقالات تابستانی چند بازیکن شاخص از جمله نگار کیانی، مونا دریس، ندا چملانیان، مهسا صابری، شبنم علیخانی، مهسا کدخدا و آیتک سلامت را جذب کرد تا حضوری پرقدرت در لیگ برتر داشته باشد.

با این وجود، مشکلات مربوط به مباحث مالی و مدیریت هزینه‌ها سبب شد فدراسیون والیبال نسبت به شرایط این تیم تردید داشته باشد.

میلاد تقوی، رئیس فدراسیون، روز ۳۰ شهریور در نامه‌ای خطاب به هیئت والیبال استان البرز اعلام کرده بود: «بر اساس بررسی‌های انجام‌شده و مصوبه هیئت رئیسه سازمان لیگ، شرایط حضور آرکان در لیگ برتر بانوان فراهم نیست.»

در همین رابطه، جبار قوچان‌نژاد، رئیس سازمان لیگ والیبال، در گفتگو با خبرنگار مهر درباره آخرین وضعیت تیم آرکان برای حضور در لیگ برتر والیبال زنان اظهار داشت: موضوع آرکان ظرف یکی دو روز آینده مشخص خواهد شد و هنوز تصمیم قطعی در این باره نگرفته‌ایم. فعلاً صحبتی نمی‌کنم تا بررسی‌ها کامل شود.

وی درباره وضعیت لیگ بانوان نیز افزود: قرعه‌کشی لیگ برتر روز دوشنبه ۱۴ مهرماه برگزار خواهد شد و قرعه‌کشی لیگ دسته یک نیز روز چهارشنبه انجام می‌شود. در حال حاضر حدود ۱۰ تا ۱۱ تیم برای لیگ برتر اعلام آمادگی کرده‌اند که تا دوشنبه حضور قطعی آن‌ها مشخص خواهد شد. در دسته یک نیز نزدیک به ۲۰ یا ۲۱ تیم داریم که وضعیت نهایی آن‌ها روز قرعه‌کشی روشن می‌شود.

قوچان‌نژاد خاطرنشان کرد: سازمان لیگ در تلاش است شرایطی فراهم شود تا مسابقات امسال با برنامه‌ای منظم و حضور تیم‌های آماده برگزار شود.

به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که وضعیت تیم آرکان برای حضور در لیگ برتر والیبال بانوان هنوز مشخص نشده است و این تیم تاکنون موفق به دریافت مجوز رسمی از فدراسیون نشده، بازیکنان این تیم بخشی از مبلغ قرارداد خود را دریافت کرده‌اند. اکنون با عدم تعیین تکلیف حضور آرکان، وضعیت پرداختی‌ها و قرارداد بازیکنان نیز در ابهام قرار دارد.