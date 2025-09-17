زمان قرعه کشی لیگ برتر والیبال زنان مشخص شد

به گزارش خبرگزاری مهر، پیرو تصمیمات اتخاذ شده سازمان لیگ و به منظور تعیین برنامه و نحوه برگزاری مسابقات والیبال قهرمانی باشگاههای زنان ایران در سال ۱۴۰۴، جلسه قرعه کشی این رقابتها به صورت حضوری ساعت ۱۴ روز دوشنبه هفتم مهرماه در فدراسیون والیبال برگزار خواهد شد.
باشگاههای شرکت کننده حداکثر تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه دوم مهرماه فرصت اعلام آمادگی مکتوب، واریز مبلغ ورودیه و همچنین تسویه حساب کامل بدهیهای بازیکنان، کادر فنی، انضباطی و … سال قبل را دارند.
در اطلاعیه سازمان لیگ تاکید شده است که این مهلت نهایی و غیرقابل تمدید است و هرگونه اعلام آمادگی پس از تاریخ مذکور به هیچ عنوان مورد پذیرش قرار نخواهد گرفت.
گفتنی است بیستوچهارمین دوره مسابقات والیبال قهرمانی باشگاههای برتر زنان ایران سال ۱۴۰۳ با حضور ۹ تیم پیکان تهران، سایپا تهران، تیم ملی زیر ۲۰ سال زنان، مس رفسنجان، هوران یزد، ماداکام نت، فولاد مبارکه سپاهان، نفت امیدیه و مقاومت شهرداری تبریز پیگیری شد و سایپا تهران به مقام قهرمانی دست یافت.
