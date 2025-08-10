به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، شورای عالی قضائی عراق اعلام کرد که یک شبکه تروریستی را دستگیر کرده است که قصد داشت زائران شرکتکننده در مراسم پیاده روی اربعین امام حسین را هدف قرار دهد.
بنا بر اعلام دستگاه قضائی عراق، طرحهای این شبکه تروریستی شامل ساخت و کارگذاری بمبهای دستساز در مسیر حرکت زائران در محور جنوبی و ریختن سموم کشنده در ظروف غذای ارائه شده به زائران بود.
این گزارش همچنین تاکید میکند که تحقیقات نشان داد که گروه تروریستی داعش از روشهای خاصی برای جذب عناصر خود استفاده کرده و آنها را شستشوی مغزی داده است.
بنا بر این گزارش، این کار از طریق کتابهای با محتوای گمراهکننده انجام میشود.
استان کربلا روز پنجشنبه گذشته نیز اعلام کرد که یک هسته تروریستی متشکل از ۲۲ تروریست را دستگیر کرده است که قصد داشتند در طول زیارت اربعین عملیاتی را انجام دهند و یکی از حسینیهها را در مسیر زائران کربلا - نجف هدف قرار دهند.
