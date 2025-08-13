واکنش جوبا به مذاکره با تل آویو درباره اسکان ساکنان غزه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از البوابه، وزارت خارجه سودان جنوبی امروز چهارشنبه گزارشهای منتشر شده درباره گفتگو میان جوبا و تل آویو درباره کوچاندن فلسطینی ها به این کشور آفریقایی را رد کرد.

در بیانیه وزارت خارجه سودان جنوبی آمده است: وزارت خارجه و همکاری بین المللی سودان جنوبی به شدت گزارش های رسانه ای اخیر مبنی بر مذاکرات جوبا با تل آویو درباره اسکان فلسطینی های ساکن غزه در سودان جنوبی را تکذیب می کند. این ادعاها بی اساس و نادرست است و نمایانگر موضع رسمی یا سیاست رسمی دولت سودان جنوبی نیست.

وزارت خارجه سودان جنوبی بیان کرد: این وزارتخانه از همه رسانه‌ها می‌خواهد که قبل از انتشار هرگونه اطلاعات، تحقیقات لازم را انجام داده و اخبار را از کانال رسمی دریافت کنند.

گفتنی است که خبرگزاری آسوشیتدپرس روز سه‌شنبه گزارش داد که رژیم صهیونیستی در حال مذاکره با سودان جنوبی برای اسکان ساکنان غزه در این کشور بحران‌زده شرق آفریقاست؛ اقدامی که کارشناسان و نهادهای حقوق بشری آن را طرحی برای «اخراج اجباری» و نقض آشکار قوانین بین‌المللی می‌دانند.

براساس گزارش آسوشیتدپرس، شش منبع آگاه وقوع این گفتگوها را تأیید کرده‌اند؛ هر چند هنوز این مذاکرات مشخص نیست تا چه حد پیشرفت داشته‌اند.