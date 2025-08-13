مشکلات اسناد ثبتی استان بوشهر در حال پیگیری است

به‌گزارش خبرنگار مهر، مهدی مهرانگیز عصر چهارشنبه در جمع مردم روستای جاشک ضمن تسلیت ایام اربعین حسینی اظهار کرد: مردم شهرستان دیر در سطح استان بوشهر مشکلاتی در خصوص اسناد داشتند و به لطف امام زمان (عج) با دستور ریاست قوه قضائیه حضرت آیت الله اژه ای دستورات لازم صادر شد.

مهدی مهر انگیز یاد آور شد: اقدامات خوبی به خصوص در شهرستان‌های آبپخش، دشتستان و عسلویه صورت گرفته است و همین هفته از اسناد کشور جهت پیگیری به شهرستان‌های گناوه و دیلم سفر خواهند کرد و در حل مشکلات ثبتی این ۲ شهرستان به یک راه حل خواهیم رسید.

ریس کل دادگستری استان بوشهر خاطر نشان کرد: در روستای جاشک بخش آبدان مشکلات ثبتی وجود داشت اما با حضور مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان و همکاران و با مساعدت بنیاد مسکن این موضوع حل شد ودر مرحله صدور اسناد قرار گرفت.

امام جمعه آبدان نیز در این دیدار ضمن تقدیر از پیگیری‌های رئیس کل دادگستری استان بوشهر افزود: در آبدان سندهایی شورایی وجود دارد که نیاز است پیگیری مجدانه صورت گیرد.

حجت الاسلام امین زارعی افزود: مردم شهرستان دیر به خصوص روستای جاشک از تلاش و پیگیری‌های حضرتعالی کمال تشکر دارند و انتظار داریم سندهای شورایی در آبدان به جد پیگیری شود که رئیس کل دادگستری استان قول پیگیری سندهای شورایی در ابدان داد.

در این بازدید فرمانده سپاه سیدالشهدا (ع) شهرستان دیر، امام جمعه، دهیار و اعضای شورای اسلامی روستای جاشک حضور داشتند.