سرهنگ علی مولوی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به شرایط ناپایدار جوی در محورهای بوئین‌میاندشت، دامنه، عسگران و سمیرم اظهار کرد: بارش برف در این مسیرها موجب لغزندگی سطح جاده‌ها شده و لازم است رانندگان از انجام سفرهای غیرضروری در این محورها پرهیز کنند.

وی با تأکید بر ضرورت آمادگی کامل رانندگان افزود: افرادی که قصد تردد در محورهای مذکور، به‌ویژه مناطق غربی استان و مسیر سمیرم را دارند، حتماً باید تجهیزات زمستانی به‌ویژه زنجیر چرخ به همراه داشته باشند.

به گفته وی، مأموران پلیس راه در تمامی ورودی‌های این محورها مستقر بوده و از عبور خودروهای فاقد زنجیر چرخ جلوگیری خواهند کرد.

رئیس پلیس راه استان اصفهان با اشاره به افزایش خطر انحراف و واژگونی برای برخی خودروها در شرایط لغزندگی گفت: کامیون‌های کشنده تک‌محور به دلیل توزیع خاص وزن و برخورداری از تنها یک محور محرک در عقب، نسبت به سایر خودروهای سنگین حساسیت بیشتری به کاهش چسبندگی دارند. سرهنگ مولوی تأکید کرد: در چنین وضعیتی، کوچک‌ترین خطا مانند افزایش سرعت، سبقت بی‌جا یا ترمز ناگهانی می‌تواند به سرخوردن یا واژگونی این خودروها منجر شود.

وی از رانندگان وسایل نقلیه سنگین و سبک درخواست کرد هنگام تردد در مسیرهای برفی با سرعت مطمئنه حرکت کرده و فاصله طولی مناسب را رعایت کنند و افزود: رعایت نکات ایمنی و توجه به هشدارهای پلیس، نقش مهمی در کاهش حوادث جاده‌ای در روزهای سرد سال دارد.