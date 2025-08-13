به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز روابط عمومی و امور بین الملل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، محمد چکشیان معاون فرهنگی و اجتماعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این باره گفت: در راستای نقش‌آفرینی حداکثری در رویداد عظیم و تمدنی اربعین و ارائه خدمات مطلوب به زائران اربعین حسینی، قرارگاه اربعین وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان‌های تابعه با دستور وزیر رفاه تشکیل شد.

وی ادامه داد: به همین منظور چندین نشست اختصاصی با مدیران کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان‌های دارای پایانه مرزی همچون خوزستان، ایلام، کرمانشاه، کردستان، سیستان و بلوچستان و آذربایجان‌غربی برگزار و مقرر شد در هر استان، ستاد اربعین بویژه در ۶ استان دارای پایانه مرزی تشکیل شود.

معاون فرهنگی و اجتماعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان این که سازمان‌های وابسته و ادارات کل اجرایی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان معین برای کمک به استان‌های دارای پایانه مرزی تعیین شدند، توضیح داد: مقرر شد استان‌ها و سازمان‌های معین از تمام ظرفیت‌های موجود برای ارائه خدمات حداکثری به زوار اربعین حسینی در استان‌های دارای پایانه مرزی استفاده کنند.

وی گفت: از جمله این خدمات می‌توان به خدمات رفاهی، بهداشتی، فنی، مشاوره‌ای و … از طریق ایجاد مواکب اشاره کرد.

چکشیان با اشاره به ارائه خدمات درمانی اظهار کرد: خدمات درمانی توسط سازمان تأمین اجتماعی، استقرار اورژانس اجتماعی و خدمات مشاوره‌ای توسط سازمان بهزیستی انجام می‌شود.

وی افزود: برخی از خدمات همانند برپایی غرفه تعمیرات وسایل کمک توانبخشی از قبیل ویلچر، واکر، عصا، کالسکه کودک و… است؛ همچنین زائرین می‌توانند از خدمات روانشناختی که با استقرار تیم‌های خدمات سیار اورژانس اجتماعی در مسیر پیاده‎روی ارائه می‌شود، استفاده کنند.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره ارائه خدمات فنی و مهارتی سیار توسط سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور در مسیر اربعین، گفت: ارائه خدمات خودرویی، خیاطی و تعمیرات اقلام همراه مسافران و… از طرف تیم‌های فنی و حرفه‎ای به زائرین ارائه می‌شود.

وی افزود: برپایی ایستگاه‌های پذیرایی و ارائه خدمات رفاهی، بهداشتی، بانکی، استقرار دستگاه‌های ATMتوسط شرکت‌ها و بانک‌های رفاه کارگران و توسعه تعاون هم از دیگر خدمات این وزارتخانه برای مسافران کربلاست.

چکشیان تصریح کرد: این خدمات از طریق برپایی بیش از ۱۰۰ موکب در پایانه‌های مرزی در استان‌های خوزستان، ایلام، کرمانشاه، کردستان و آذربایجان‌غربی و همچنین در داخل خاک عراق به صورت شبانه‌روزی در حال انجام است.