محمد مشتری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: همزمان با ایام پایانی صفر، مسیرهای پیاده‌روی زائران حرم رضوی در خراسان شمالی ایمن‌سازی می‌شود.

وی اظهار کرد: حریم‌زنی و تیغ‌زنی حاشیه جاده‌ها، خط‌کشی محورها و تأمین ناوگان حمل‌ونقل عمومی در زمان بازگشت زائران از مشهد مقدس، از جمله اقداماتی است که برای خدمت‌رسانی به زائران پیاده و سواره حرم رضوی انجام شده است.

وی با اشاره به آمادگی ناوگان حمل‌ونقل عمومی خراسان شمالی افزود: از روز دوشنبه (۲۰ مرداد) صددرصد ناوگان مسافری عمومی استان برای بازگشت زائران اربعینی به‌کارگیری شده و در مسیر مشهد مقدس و سایر شهرها نیز از مینی‌بوس و سواری کرایه استفاده می‌شود.

مشتری ادامه داد: امسال ۳ هزار و ۵۲۴ زائر اربعین حسینی با ۱۴۹ دستگاه اتوبوس از استان به مرزهای مهران و شلمچه عزیمت کردند که از این تعداد، هزار و ۳۱۳ نفر با ۴۳ دستگاه اتوبوس به استان بازگشتند.