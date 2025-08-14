هشدار ستاد اربعین به زائران درباره ازدحام مسیر برگشت

به گزارش خبرگزاری مهر، ستاد مرکزی اربعین حسینی در اطلاعیهای به تشریح نکاتی برای پرهیز از ازدحام در مرزها در مسیر بازگشت زائران اربعین حسینی به کشور، پرداخت.
ستاد اربعین در اطلاعیهای به شرح زیر اعلام کرد:
۱. بر اساس سنت دیرینه مردم، ظهر روز اربعین پایان برگزاری مراسم در کشور عراق بوده و شرایط عادی در آن کشور حاکم میشود. لذا از تمام عزیزان درخواست میشود به این موضوع توجه ویژه داشته باشند.
۲. با توجه به حضور بیش از یک میلیون نفر از زائران ایرانی در کشور عراق و احتمال ازدحام روزهای آینده در مسیر برگشت، از زائران گرامی تقاضا میشود زمان سفر برگشت خود به کشور را مدیریت کنند تا از هرگونه ازدحام و به تبع آن حوادث احتمالی جلوگیری شود.
۳. مجدداً تاکید میشود؛ با توجه به مراجعه تعداد کثیری از هموطنان به مرز مهران، به همه زائران گرامی اربعین توصیه میشود حتی المقدور از مرزهای دیگر تردد و از حضور در مرز مهران خودداری کنند.
۴. مجدداً یادآوری میشود؛ با برنامه ریزیهای صورت گرفته، محلی در عمود ۶۰ (محور کربلا به بغداد)، برای سوار و پیاده شدن زوار عبوری از مرزهای خسروی، تمرچین و باشماق در نظر گرفته شده است و زائران گرامی میتوانند برای برگشت به مرزهای کشور به محل مذکور مراجعه کنند.
۵. با توجه به اوج بازگشت زائران از زیارت اربعین، پویش نذر سفر از سوی عزیزانی که با خودرو شخصی به مرزهای عزیمت کردهاند، مورد توجه قرار گیرد.
۶. مجدداً و موکدا توصیه میشود زوار عزیز قبل از رانندگی و در صورت نیاز، حتماً استراحت لازم را در نظر داشته باشند.
