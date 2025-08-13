به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری الجزیره، «فردریش مرتس» صدراعظم آلمان امروز چهارشنبه در رایزنی مجازی با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در سخنانی اعلام کرد: ما می‌خواهیم ترامپ در دیدار روز جمعه خود با پوتین (در آلاسکا) به موفقیت دست یابد.

صدراعظم آلمان در این ارتباط اضافه کرد: منافع امنیتی اروپا و اوکراین باید در جریان دیدار آلاسکا حفظ شود و ما این موضوع را برای ترامپ روشن کردیم. برقراری آتش‌بس (در اوکراین) باید در هر توافقی اولویت داشته باشد

به گزارش «سی ان ان»، «فردریش مرتس» پس از نشست سران اتحادیه اروپا با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفت که ممکن است در جریان نشست دونالد ترامپ و ولادیمیر پوتین، در آلاسکا در روز جمعه «تصمیمات مهمی» گرفته شود.

مرتس که در کنار ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در برلین صحبت می‌کرد، گفت: بنابراین، ما اروپایی‌ها تمام تلاش خود را می‌کنیم تا زمینه را برای اطمینان از اینکه این نشست به درستی پیش می‌رود، فراهم کنیم. ما می‌خواهیم رئیس جمهور ترامپ روز جمعه در انکوریج موفق باشد.