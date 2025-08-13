اهدای پرچم متبرک مسجد جمکران به مجموعه مدینه‌ الزائرین عتبه حسینی

به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام والمسلمین سید علیاکبر اجاق نژاد، تولیت آستان مقدس مسجد جمکران، صبح امروز به همراه جمعی از معاونان و مدیران این آستان، با حضور در مجموعه مدینهالزائرین امام حسن مجتبی (ع) واقع در مسیر نجف به کربلا ضمن دیدار و گفتوگو با مدیران این مجموعه، پرچم متبرک مسجد مقدس جمکران را به حاج حسین البارودی مدیر این مجموعه تقدیم کرد.
مجموعه مدینهالزائرین امام حسن مجتبی (ع) با ارائه خدمات گسترده رفاهی، فرهنگی و معنوی به زائران اربعین حسینی، نقشی مهم در تسهیل این حرکت عظیم و الهی ایفا میکند. تولیت آستان مقدس مسجد جمکران در این دیدار، با اهدای پرچم متبرک، از تلاشها و خدمات خادمان این مجموعه تجلیل و قدردانی کرد.
این اقدام نمادین، جلوهای از وحدت و همدلی میان دو ملت ایران و عراق در خدمترسانی به زائران حضرت اباعبدالله الحسین (ع) است و بر اهمیت تعامل و همافزایی میان آستانهای مقدس در مسیر ترویج فرهنگ اهلبیت (ع) تأکید دارد.
