تربیت کشاورزان از مدرسه شروع شود؛ همکاری آموزش و پرورش و سازمان ترویج

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا گل محمدی غروب چهارشنبه در دیدار با استاندار سمنان به میزبانی استانداری با بیان اینکه دانشآموزان هنرستانها به رشتههای کشاورزی و حوزههای مربوط میبایست هدایت شوند، ابراز داشت: این اقدام منوط به همراهی دستگاههای مرتبط و استانداریها است.
وی با بیان اینکه کشاورزی میبایست از حالت سنتی خود خارج و رویکردهای نوین در پیش گیرند، افزود: این آموزشها میتواند از سن پایین و دوران مدرسه آغاز شود.
رئیس سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی با بیان اینکه برای تربیت کشاورزان آینده باید تلاش کرد، ابراز داشت: هدایت دانش آموزان به سمت هنرستانهای کشاورزی میتواند به توسعه پایدار این بخش کمک کند.
گل محمدی پیوند علم، دانشگاه و اجرا را راهبرد توسعه کشاورزی دانست و تصریح کرد: در این میان این سازمان پل ارتباطی میان دانشگاهها و مجموعه اجرایی استانها خواهند بود.
وی با بیان اینکه این سازمان آماده عقد قرار داد همکاری مشترک با دانشگاهها است، افزود: این مهم نیازمند هم افزایی نهادهای اجرایی برای کسب نتایج تحقیقات به طور علمی نیز است.
