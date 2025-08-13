  1. استانها
۲۲ مرداد ۱۴۰۴، ۱۸:۳۱

تربیت کشاورزان از مدرسه شروع شود؛ همکاری آموزش و پرورش و سازمان ترویج

سمنان- رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی از برنامه‌ریزی برای هدایت دانش‌آموزان به هنرستان‌های کشاورزی خبر داد و گفت: این اقدام کشاورزی را از حالت سنتی خارج می‌کند.

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا گل محمدی غروب چهارشنبه در دیدار با استاندار سمنان به میزبانی استانداری با بیان اینکه دانش‌آموزان هنرستان‌ها به رشته‌های کشاورزی و حوزه‌های مربوط می‌بایست هدایت شوند، ابراز داشت: این اقدام منوط به همراهی دستگاه‌های مرتبط و استانداری‌ها است.

وی با بیان اینکه کشاورزی می‌بایست از حالت سنتی خود خارج و رویکردهای نوین در پیش گیرند، افزود: این آموزش‌ها می‌تواند از سن پایین و دوران مدرسه آغاز شود.

رئیس سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی با بیان اینکه برای تربیت کشاورزان آینده باید تلاش کرد، ابراز داشت: هدایت دانش آموزان به سمت هنرستان‌های کشاورزی می‌تواند به توسعه پایدار این بخش کمک کند.

گل محمدی پیوند علم، دانشگاه و اجرا را راهبرد توسعه کشاورزی دانست و تصریح کرد: در این میان این سازمان پل ارتباطی میان دانشگاه‌ها و مجموعه اجرایی استان‌ها خواهند بود.

وی با بیان اینکه این سازمان آماده عقد قرار داد همکاری مشترک با دانشگاه‌ها است، افزود: این مهم نیازمند هم افزایی نهادهای اجرایی برای کسب نتایج تحقیقات به طور علمی نیز است.

