به گزارش خبرگزاری مهر، محمدامین توکلی‌زاده، معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران، در جلسه ویژه آئین بدرقه زوار اربعین و مراسم جاماندگان حسینی، بر نقش کلیدی تمامی بخش‌های شهرداری در برگزاری موفق آئین‌های مذهبی تاکید کرد.

وی با اشاره به برنامه‌های شهرداری تهران در ایام محرم و اربعین حسینی، گفت: برگزاری آئین‌های حسینی مانند محرمشهر، جشن‌های غدیر و سوگواری‌های عاشورا، نتیجه هماهنگی و تلاش همه معاونت‌ها و ادارات شهرداری است. اگر هر یک از این حلقه‌ها حضور نداشته باشند، اجرای چنین برنامه‌های بزرگی ممکن نخواهد بود.

توکلی‌زاده به ویژه از زحمات منطقه ۹ شهرداری تهران، اداره کل فرهنگی و معاونت خدمات شهری در برگزاری برنامه «محرمشهر» تقدیر کرد و افزود: امسال سومین سال اجرای محرمشهر و پنجمین سال برگزاری آئین بدرقه زوار اربعین است. این مراسم برای سومین سال متوالی در میدان آزادی برگزار می‌شود و برنامه‌ریزی دقیقی برای آن انجام شده است.

معاون شهرداری تهران با اشاره به افزایش توقعات مردم از کیفیت اجرای این مراسم، گفت: با توجه به سابقه برگزاری، مردم انتظار دارند برنامه‌ها بدون اشکال اجرا شوند. بنابراین، باید تمام تمرکزمان را بر برنامه‌ریزی دقیق و رفع چالش‌های احتمالی بگذاریم.

وی همچنین به تدابیر ویژه برای مدیریت ترافیک و هماهنگی با پلیس راهور در روز برگزاری مراسم (جمعه ۱۷ مردادماه) اشاره کرد و گفت: حمل‌ونقل روان زائران و فضاسازی مناسب در میدان آزادی از اولویت‌های ماست.

توکلی‌زاده از آغاز پویش «انا علی العهد» در سطح شهر خبر داد و افزود: آئین بدرقه اربعین می‌تواند نقطه آغاز رسمی این پویش باشد و رسانه‌ها نیز در پوشش گسترده این رویداد همکاری خواهند داشت.

وی در پایان با تاکید بر تأثیر مثبت برنامه‌های مذهبی بر زیست شهری، گفت: محرم‌شهر به ارتقای فضای فرهنگی میدان آزادی کمک کرده و برگزاری آئین بدرقه زوار اربعین نیز در این مسیر اثرگذار خواهد بود.