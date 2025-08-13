اصلاح شبکه برق در منطقه ۲ قم با اعتبار ۴۲۰ میلیارد

به گزارش خبرنگار مهر، یوسف صادقی بعد از ظهر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به تراکم بالای جمعیتی و پیچیدگی‌های فنی بافت شهری در منطقه ۲ توزیع برق (مناطق ۲ و ۶ شهرداری قم)، از اجرای ۴۷ طرح توسعه‌ای و اصلاحی در این محدوده طی ماه‌های گذشته خبر داد.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان قم گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون، با برنامه‌ریزی دقیق واحد طرح معاونت فنی و مهندسی و با همکاری نزدیک اکیپ‌های عملیاتی اداره نوسازی، معاونت بهره‌برداری امور برق منطقه ۲ و پیمانکاران اجرایی، مجموعه‌ای از پروژه‌های هدفمند برای بهبود عملکرد شبکه برق منطقه عملیاتی شده است.

صادقی افزود: در قالب این طرح‌ها، ۵۱ دستگاه ترانس زمینی و هوایی با ظرفیت‌های مختلف از جمله ۵۰، ۱۰۰، ۲۰۰، ۳۱۵ و ۴۰۰ کاوآ نصب شده است. این اقدامات در راستای رفع فولباری فیدرها، ارتقا پایداری شبکه، افزایش ظرفیت پاسخگویی به نیاز مشترکین و همچنین احداث خطوط جدید در سطح منطقه انجام گرفته است.

به گفته مدیرعامل شرکت توزیع برق قم، اعتباری بالغ بر ۴۲۰ میلیارد ریال برای اجرای این پروژه‌ها طی پنج ماهه گذشته هزینه شده و بهره‌برداری از آن‌ها نقش مؤثری در کاهش نوسانات ولتاژ، رفع ضعف جریان برق، جلوگیری از فیوزسوزی‌های مکرر و در نهایت افزایش رضایتمندی شهروندان داشته است.

وی تأکید کرد: باتوجه به ساختار متراکم و توسعه‌نیافته برخی مناطق شهری در حوزه خدمات امور برق منطقه ۲، اجرای پروژه‌های زیرساختی در این محدوده، اولویت‌دار و بسیار حیاتی است.

صادقی ضمن تشکر از تلاش‌های بی‌وقفه کارکنان فنی و مهندسی و پیمانکاران پروژه‌ها، تصریح کرد: شرکت توزیع برق استان قم در سال جاری نیز توسعه کیفی خدمات‌رسانی به مشترکان را سرلوحه خود قرار داده و اجرای طرح‌های مشابه در سایر مناطق شهری و روستایی نیز در دستور کار قرار دارد.