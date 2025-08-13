«شور عاشقی» همزمان با اربعین حسینی به تلویزیون رسید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پروژه، فیلم سینمایی «شور عاشقی» به کارگردانی داریوش یاری روزهای پنجشنبه ۲۳ و جمعه ۲۴ مرداد همزمان با اربعین حسینی در ۲ نوبت از شبکههای سه و دو تلویزیون به نمایش درمیآید.
این فیلم در روز پنجشنبه ۲۳ مرداد ساعت ۱۶:۳۰ از شبکه سوم سیما و روز جمعه ۲۴ مرداد ساعت ۲۳:۳۰ از شبکه دو سیما پخش میشود.
فیلم «شور عاشقی» داستان کاروان اسرای کربلا است که از کوفه تا شام حرکت میکنند و سلما (شهره موسوی) زنی است که مأمور میشود رسانه کاروان اسرای کربلا و زینب باشد ... .
«شور عاشقی» محصول مشترک بنیاد سینمایی فارابی و بنیاد شهید و امور ایثارگران است و در چهل و دومین جشنواره فیلم فجر به نمایش درآمد. این فیلم در بخشهای بهترین بازیگر مکمل مرد و زن، بهترین موسیقی نامزد دریافت جایزه شد و توانست سیمرغ بلورین بهترین فیلم بینالادیانی را از آن خود کند.
پیام احمدینیا، مهدی زمینپرداز، سیامک صفری، نادر فلاح، علیرضا استادی و شهره موسوی از جمله بازیگران این فیلم هستند.
