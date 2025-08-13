  1. هنر
«شور عاشقی» همزمان با اربعین حسینی به تلویزیون رسید

فیلم سینمایی «شور عاشقی» به کارگردانی و تهیه‌کنندگی داریوش یاری هم‌زمان با اربعین حسینی از تلویزیون پخش می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط‌ عمومی پروژه، فیلم سینمایی «شور عاشقی» به کارگردانی داریوش یاری روزهای پنجشنبه ۲۳ و جمعه ۲۴ مرداد همزمان با اربعین حسینی در ۲ نوبت از شبکه‌های سه و دو تلویزیون به نمایش درمی‌آید.

این فیلم در روز پنجشنبه ۲۳ مرداد ساعت ۱۶:۳۰ از شبکه سوم سیما و روز جمعه ۲۴ مرداد ساعت ۲۳:۳۰ از شبکه دو سیما پخش می‌شود.

فیلم «شور عاشقی» داستان کاروان اسرای کربلا است که از کوفه تا شام حرکت می‌کنند و سلما (شهره موسوی) زنی است که مأمور می‌شود رسانه کاروان اسرای کربلا و زینب باشد ... .

«شور عاشقی» محصول مشترک بنیاد سینمایی فارابی و بنیاد شهید و امور ایثارگران است و در چهل و دومین جشنواره فیلم فجر به نمایش درآمد. این فیلم در بخش‌های بهترین بازیگر مکمل مرد و زن، بهترین موسیقی نامزد دریافت جایزه شد و توانست سیمرغ بلورین بهترین فیلم بین‌الادیانی را از آن خود کند.

پیام احمدی‌نیا، مهدی زمین‌پرداز، سیامک صفری، نادر فلاح، علیرضا استادی و شهره موسوی از جمله بازیگران این فیلم هستند.

عطیه موذن

