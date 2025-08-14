به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی سیما، محسن برمهانی معاون سیما رسانه ملی در جریان سفر به عراق، از موکب‌های رسانه‌ای این معاونت در شهرهای سامرا و کاظمین بازدید کرد.

در این بازدید که با هدف ارزیابی روند تولید و پوشش رسانه‌ای ویژه برنامه‌های اربعین انجام شد، معاون سیما ضمن دیدار با عوامل تولید، بر اهمیت ارتقای کیفیت محتوایی و فنی برنامه‌ها و رساندن پیام معنوی این رویداد عظیم به مخاطبان تأکید کرد.

این موکب‌ها مأموریت پوشش تصویری و پخش برنامه‌های مرتبط با مراسم پیاده‌روی اربعین را بر عهده دارند و به صورت شبانه‌روزی در حال فعالیت هستند.