۲۳ مرداد ۱۴۰۴، ۱۴:۰۹

بازدید معاون سیما از موکب‌های رسانه‌ای این معاونت

محسن برمهانی معاون سیما از موکب‌های رسانه‌ای این معاونت در سامرا و کاظمین بازدید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی سیما، محسن برمهانی معاون سیما رسانه ملی در جریان سفر به عراق، از موکب‌های رسانه‌ای این معاونت در شهرهای سامرا و کاظمین بازدید کرد.

در این بازدید که با هدف ارزیابی روند تولید و پوشش رسانه‌ای ویژه برنامه‌های اربعین انجام شد، معاون سیما ضمن دیدار با عوامل تولید، بر اهمیت ارتقای کیفیت محتوایی و فنی برنامه‌ها و رساندن پیام معنوی این رویداد عظیم به مخاطبان تأکید کرد.

این موکب‌ها مأموریت پوشش تصویری و پخش برنامه‌های مرتبط با مراسم پیاده‌روی اربعین را بر عهده دارند و به صورت شبانه‌روزی در حال فعالیت هستند.

عطیه موذن

