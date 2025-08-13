  1. بین الملل
  2. آمریکای شمالی
۲۲ مرداد ۱۴۰۴، ۲۰:۲۴

ترامپ: تبادل زمین لازم است، اما به «پوتین» و «زلنسکی» بستگی دارد

ترامپ: تبادل زمین لازم است، اما به «پوتین» و «زلنسکی» بستگی دارد

وبگاه آکسیوس به نقل از منابع آگاه اعلام کرد که در رایزنی میان رئیس جمهور آمریکا با سران کشورهای اروپایی، ترامپ اعلام کرد: تبادل زمین لازم است، اما به «پوتین» و «زلنسکی» بستگی دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، وبگاه آکسیوس امروز چهارشنبه به نقل از ۲ منبع آگاه در خصوص رایزنی مجازی ترامپ با سران کشورهای اروپایی به همراه ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین اعلام کرد: در این گفتگو، رئیس جمهور ترامپ به ولودیمیر زلنسکی و سران کشورهای اروپایی گفت که هدفش از نشست روز جمعه با ولادیمیر پوتین (در آلاسکا)، دستیابی به آتش‌بس و درک بهتر این موضوع است که آیا یک توافق صلح کامل امکان‌پذیر است یا خیر.

آکسیوس در این باره افزود: یک منبع آگاه گفت که زلنسکی در این تماس به ترامپ گفت که به پوتین نمی‌توان اعتماد کرد. ترامپ هم به مقامات اروپایی گفت که نمی‌تواند در مورد تبادل زمین تصمیم نهایی را بگیرد، اما فکر می‌کند که تبادل اراضی به عنوان بخشی از یک توافق صلح ضروری خواهد بود. ترامپ گفته است که این ولادیمیر و ولودیمیر (رؤسای جمهور روسیه و اوکراین) هستند که باید در مورد قلمروها با یکدیگر بحث کنند، نه او.

گفتنی است که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا امروز چهارشنبه و پیش از نشست روز جمعه خود با ولادیمیر پوتین همتای روسیه‌ای خود در آلاسکا، با سران کشورهای اروپا، دبیرکل ناتو و رئیس جمهور اوکراین به صورت مجازی نشستی را برگزار کرد.

کد خبر 6559876

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها