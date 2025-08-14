روبیو: برای صلح در اوکراین، باید درباره الحاق اراضی هم گفتگو شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، «مارکو روبیو» وزیر امور خارجه آمریکا امروز پنجشنبه در سخنانی گفت: برای دستیابی به صلح در اوکراین، باید لزوم بحث در مورد ضمانتهای امنیتی را بپذیریم. آمادگیها برای دیدار ترامپ و پوتین به سرعت در حال انجام است و خواهیم دید فردا چه اتفاقی میافتد.
وزیر امور خارجه آمریکا ادامه داد: برای دستیابی به صلح در اوکراین، باید در مورد اختلافات ارضی و ادعاهای الحاق اراضی نیز گفتگوهایی صورت گیرد. رئیس جمهور ترامپ میخواهد بداند که آیا از طریق مذاکراتش با پوتین میتوان به صلح دست یافت یا خیر.
«مارکو روبیو» در ادامه اضافه کرد: به مذاکرات فردا (میان ترامپ و پوتین) خوشبین هستیم و این موضوع به کی یف و مسکو بستگی دارد که برای دستیابی به صلح به توافق برسند.
نظر شما