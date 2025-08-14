به گزارش خبرگزاری مهر، نشریه آمریکایی پولیتیکو به نقل از منابع آگاه گزارش داد که ترامپ به رهبران اروپایی و اوکراینی اطلاع داده که واشنگتن آماده است در ارائه تضمینهای امنیتی به اوکراین مشارکت کند.
به گفته همین منابع، آمریکا آماده است نقشی در تجهیز کییف به ابزارهای بازدارنده در برابر هرگونه تجاوز آینده روسیه ایفا کند.
یک مقام انگلیسی نیز در همین راستا به پولیتیکو گفته که ترامپ میداند که تضمین امنیتی آمریکا باید بخشی از یک توافق نهایی در اوکراین باشد.
از سوی دیگر، شبکه انبیسی نیز به نقل از مقامات اروپایی گزارش داد که ترامپ به آنها گفته که قصد ندارد در دیدار با ولادمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه موضوع تقسیم احتمالی اراضی را مطرح کند.
به گفته این مقامات، ترامپ به ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین اعلام کرده که دیدارش با پوتین با هدف تأمین آتشبس در اوکراین انجام خواهد شد.
همچنین ترامپ با رهبران اروپایی بر سر ضرورت اجرای آتشبس در اوکراین پیش از آغاز مذاکرات توافق کرده است.
واشنگتن پست دیگر رسانه آمریکایی نیز به نقل از یک مقام این کشور گزارش داد که دیدار ترامپ با پوتین جلسه استماع نخواهد بود بلکه یک گفتوگو خواهد بود.
این مقام گفته است ترامپ به پوتین خواهد گفت که ماهیت معامله «زمین در برابر صلح» است و وی باید آن را بپذیرد.
به گزارش واشنگتن پست، ترامپ آماده است در صورت رد این چارچوب صلح از سوی پوتین، تحریمهایی را که پیشتر روسیه را به آن تهدید کرده بود، اعمال کند.
یک مقام آمریکایی همچنین گفته است که مجلس سنای آمریکا پیشاپیش پیشنویس یک قانون تحریم شدید با حمایت دو حزب را آماده کرده است.
شبکه سیانان نیز به نقل از منابعی که از گزارش سیا اطلاع دارند، اعلام کرد که پوتین بر اهداف افراطی منطقهای که در طول جنگ دنبال کرده، پایبند است.
این منابع آگاه از گزارش سیا اعلام کردند: احتمال میرود که پوتین از آتشبس برای بازسازی نیروهایش استفاده کند.
