به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، نیکلای آزاروف، نخست وزیر اسبق اوکراین بر این باور است که در دیدار فردای دونالد ترامپ و ولادیمیر پوتین، به ترتیب رئیس جمهور آمریکا و روسیه، حضور ولودیمیر زلنسکی، همتای اوکراینی آنها لزومی ندارد.

آزاروف دراین‌باره گفت: اگر من تصمیم‌گیرنده بودم، او(زلنسکی) را دعوت نمی‌کردم زیرا او عروسک خیمه‌شب‌بازی است. او تصمیم‌گیرنده نیست بلکه آنچه دیکته می‌شود را انجام می‌دهد.

به گفته آزاروف، ترامپ برای وادار کردن زلنسکی به اجرای تصمیماتی که در جریان نشست وی با پوتین گرفته خواهد شد، ابزار کافی در اختیار دارد.

ترامپ و پوتین برای نخستین بار بعد از روی کار آمدن مجدد رئیس جمهور آمریکا، در یکی از پایگاه‌های نظامی این کشور در آلاسکا با یکدیگر دیدار و درباره گزینه‌های دستیابی به صلح پایدار در جنگ اوکراین گفت‌وگو خواهند کرد.

برخی منابع اعلام کرده بودند که انتظار نمی‌رود زلنسکی در این دیدار حاضر باشد و در ادامه کاخ سفید نیز این موضوع را تایید کرد.