به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه روسیا الیوم، شبکه تلویزیونی «سی‌بی‌اس» نیوز آمریکا گزارش داد که این کشور در حال یافتن مکانی برای میزبانی نشستی میان دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، میان، ولادیمیر پوتین و ولودیمیر زلنسکی، رؤسای جمهوری روسیه و اوکراین در پایان هفته آینده است.

به گفته دو منبع آگاه که این شبکه به آن‌ها استناد کرده، واشنگتن در تلاش است تا مکان مناسبی برای این دیدار سه‌جانبه بیابد.

ترامپ پیش‌تر ۸ اوت (۱۷ مرداد) جاری اعلام کرده بود که پیش بینی می‌شود که ۱۵ اوت (۲۴ مرداد) در ایالت آلاسکا با پوتین دیدار کند.

پس از آن، یوری اوشاکوف، دستیار رئیس‌جمهور روسیه، این برنامه را تأیید و اعلام کرد که محور گفت‌وگوها، بررسی راهکارهای دستیابی به یک توافق صلح بلندمدت برای بحران اوکراین خواهد بود.

اوشاکوف همچنین تأکید کرد که کرملین انتظار دارد نشست بعدی ترامپ و پوتین در روسیه برگزار شود.