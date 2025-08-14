به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین امروز در آستانه دیدار فردای ولادیمیر پوتین و دونالد ترامپ، به ترتیب رئیس جمهور روسیه و آمریکا، در لندن با کِر استارمر، نخست وزیر انگلیس دیدار می‌کند.

زلنسکی که دیروز به آلمان رفت، با هدف تحت فشار قرار دادن ترامپ و ممانعت از آنچه تجزیه اوکراین در مذاکرات با پوتین در آلاسکا خوانده، در حال همکاری با رهبران اروپایی بوده است.

به نوشته رویترز، زلنسکی قرار است ساعت ۹:۳۰ به وقت محلی(حدود ساعت ۱۲ ظهر امروز) در اقامتگاه رسمی استارمر در خیابان «داونینگ» با نخست وزیر انگلیس دیدار کند.

ترامپ دیروز در نشستی مجازی به میزبانی آلمان، با رهبران اروپایی شامل زلنسکی، گفتگو کرد. به نوشته رویترز، رئیس جمهور اوکراین در تلاش بوده تا در آستانه دیدار فردای ترامپ و پوتین، خطوط قرمز کی‌یف را تعیین کند!

زلنسکی گفته که در گفتگو با ترامپ، به وی هشدار داده است که پوتین درباره تمایلش برای پایان دادن به جنگ، «بلوف» می‌زند!

ترامپ در ادامه تهدید کرد که اگر پوتین با توافق صلح با اوکراین موافقت نکند، با «عواقب جدی» روبه‌رو خواهد شد. هرچند که او درباره این عواقب توضیح بیشتری نداده اما هشدار داده است در صورتی که نشست فردا سودمند نباشد، تحریم‌های اقتصادی در انتظار مسکو خواهد بود.