به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری ریانووستی، دیمیتری پسکوف، سخنگوی دفتر ریاست جمهوری روسیه (کرملین) امروز پنجشنبه در سخنانی اعلام کرد: مسائل مربوط به حل و فصل بحران اوکراین در نشست روسیه و آمریکا در آلاسکا مورد گفتگو قرار خواهد گرفت.

سخنگوی دفتر ریاست جمهوری روسیه در این خصوص ادامه داد: انتظار نمی‌رود در پایان نشست پوتین و ترامپ در آلاسکا سندی امضا شود. مقدمات نشست پوتین و ترامپ در مدت زمان کوتاهی تکمیل شد و تمام پارامترها رعایت شده است. سفر ویتکاف به روسیه سازنده بود، این سیگنال‌ها به ما فرصت داد تا برای دیدار سران روسیه و آمریکا آماده شویم.

دیمیتری پسکوف، سپس تأکید کرد: پیش بینی نتایج نشست روسیه و آمریکا در آلاسکا اشتباه خواهد بود. برای گفتن اکنون زود است. پس از نشست آلاسکا، پوتین و ترامپ طیف وسیعی از توافقات و تفاهماتی که می‌توانند به آنها دست یابند را تشریح خواهند کرد. پوتین و ترامپ تمایل و آمادگی برای گفتگو دارند و در مورد پیچیده‌ترین مسائل بحث و تبادل نظر خواهند کرد.

وی افزود: روسیه احتمالاً هرگز پاسخ مناسبی از اروپایی‌ها دریافت نخواهد کرد.