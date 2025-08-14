  1. بین الملل
  2. آمریکای شمالی
۲۳ مرداد ۱۴۰۴، ۲۲:۵۸

پسکوف: انتظار نمی‌رود در پایان نشست «پوتین» و «ترامپ» سندی امضا شود

پسکوف: انتظار نمی‌رود در پایان نشست «پوتین» و «ترامپ» سندی امضا شود

سخنگوی دفتر ریاست جمهوری روسیه اعلام کرد: انتظار نمی‌رود در پایان نشست پوتین و ترامپ در آلاسکا سندی امضا شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری ریانووستی، دیمیتری پسکوف، سخنگوی دفتر ریاست جمهوری روسیه (کرملین) امروز پنجشنبه در سخنانی اعلام کرد: مسائل مربوط به حل و فصل بحران اوکراین در نشست روسیه و آمریکا در آلاسکا مورد گفتگو قرار خواهد گرفت.

سخنگوی دفتر ریاست جمهوری روسیه در این خصوص ادامه داد: انتظار نمی‌رود در پایان نشست پوتین و ترامپ در آلاسکا سندی امضا شود. مقدمات نشست پوتین و ترامپ در مدت زمان کوتاهی تکمیل شد و تمام پارامترها رعایت شده است. سفر ویتکاف به روسیه سازنده بود، این سیگنال‌ها به ما فرصت داد تا برای دیدار سران روسیه و آمریکا آماده شویم.

دیمیتری پسکوف، سپس تأکید کرد: پیش بینی نتایج نشست روسیه و آمریکا در آلاسکا اشتباه خواهد بود. برای گفتن اکنون زود است. پس از نشست آلاسکا، پوتین و ترامپ طیف وسیعی از توافقات و تفاهماتی که می‌توانند به آنها دست یابند را تشریح خواهند کرد. پوتین و ترامپ تمایل و آمادگی برای گفتگو دارند و در مورد پیچیده‌ترین مسائل بحث و تبادل نظر خواهند کرد.

وی افزود: روسیه احتمالاً هرگز پاسخ مناسبی از اروپایی‌ها دریافت نخواهد کرد.

کد خبر 6560569

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها