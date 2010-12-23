آخرین مجروح حادثه چابهار از بیمارستان مرخص شد

مجید سرتیپی در گفتگو با خبرنگار مهر در زاهدان اظهار داشت: فریبا رضایی 32 ساله آخرین مجروح حادثه تروریستی چابهار که به علت اصابت ترکش به ناحیه پا در بیمارستان امام علی (ع) این شهرستان بستری بود، امروز پس از بهبودی ترخیص شد.

وی گفت: 26 نفر از مجروحان این عملیات تروریستی که 18 نفر آنان بدحال بودند برای درمان تخصصی به مراکز درمانی زاهدان اعزام شدند.

رئیس شبکه بهداشت و درمان چابهار بیان داشت: کارکنان زحمت کش بیمارستان 230 تختخوابی امام علی (ع) چابهار از آغاز پذیرش نخستین مجروح تا بهبودی کامل حال آخرین مصدوم حادثه تروریستی تاسوعای خونین شبانه روز به ارایه خدمات لازم در بخشهای مختلف درمانی مشغول بودند.

24 آذرماه مزدوران استکبار با انجام عملیات تروریستی انفجار در میان عزداران تاسوعای حسینی در چابهار حدود 130 نفر از خواهران و برادران شیعه و سنی را شهید و مجروح کردند.

در این حادثه تروریستی تاکنون 39 نفر از خواهران و برادران شیعه و سنی شهید شده اند.

