به گزارش خبرگزاری مهر، علی قربانی معاون امور دهیاری‌ها گفت: وفق قانون تأسیس دهیاری‌های خودکفا در روستاهای کشور (مصوب ۱۳۷۷ مجلس شورای اسلامی)، با تشکیل و استقرار دهیاری‌ها در روستاها، اقدامات مؤثری برای حفظ ایمنی و اطفای حریق در جامعه روستایی کشور فراهم شده است.

قربانی تشریح کرد: دهیاری‌ها وفق بندهای ۳۰ و ۳۹ ماده ۱۰ اساسنامه، تشکیلات و سازمان دهیاری‌ها، مکلف به انجام وظایف متعددی در حوزه ایمنی و آتش نشانی می‌باشند که بخش عمده‌ای از این وظایف از طریق بهره‌گیری از ماشین‌آلات آتش‌نشانی برای اطفای حریق در روستاها صورت می‌گیرد.

وی با بیان اینکه سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور به عنوان دستگاه متولی دهیاری‌ها، نسبت به راه‌اندازی و تجهیز پایگاه‌های آتش نشانی روستایی اقدامات فراوانی را انجام داده است، گفت: از ابتدای تأسیس دهیاری‌ها تا کنون، تعداد ۹۳۸ پایگاه آتش‌نشانی در روستاهای کشور راه‌اندازی و به ماشین‌آلات آتش‌نشانی تجهیز شده‌اند.

معاون امور دهیاری‌های سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور اظهار داشت: با توجه به تعدد دهیاری‌ها و لزوم ارائه خدمات مناسب و بهینه، همچنان در خصوص ماشین‌آلات آتش نشانی در روستاها به ویژه در روستاهای پرجمعیت، کاستی‌هایی وجود دارد..

وی همچنین در راستای سیاست‌های کلان سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور و برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته با تاکید بر ارائه خدمات ایمنی و آتش نشانی گفت: مقرر شد به صورت منطقه‌ای در قالب مشارکت این سازمان و دهیاری‌ها، خودرو آتش نشانی نیمه سنگین برای دهیاری‌های واجد شرایط و دارای اولویت طبق مفاد شیوه‌نامه ابلاغی تأمین شود.

وی در خصوص مفاد شیوه نامه ابلاغی اظهار کرد: این شیوه نامه مشتمل بر ۴ بخش؛ شرایط و ضوابط، فرآیند دریافت اعتبارات، نظارت و رسیدگی و تعهدات بوده که در هر بخش از آن، وظایف و مهلت انجام فرآیندهای مربوط ذکر شده است.

معاون امور دهیاری‌های کشور در تشریح فرآیند اولیه تأمین این ماشین‌آلات گفت: در آغاز از طریق ارسال درخواست دهیاری به شورای اسلامی روستا برای خرید خودرو و اخذ مصوبه شورای اسلامی روستا و طی فرآیندهای قانونی برای تأیید مصوبه شورا (هیأت تطبیق و…) اقدام می‌شود که نهایتاً پس از انجام سایر فرآیندها و ترتیبات و تشریفات اداری، اعتبارات مربوط به حساب دهیاری‌های مشمول برای خرید ماشین آلات آتش‌نشانی واریز خواهد شد.

وی یادآور شد: دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری مکلف است نظارت لازم را در خصوص تحویل و بهره‌برداری این خودروها داشته باشد. سپس افزود: میزان مساعدت سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور برای خرید خودرو آتش‌نشانی نیمه سنگین برای هر دهیاری، ۸۰ درصد قیمت خودرو و تا سقف ۵۰ میلیارد ریال است.

قربانی در خصوص تعهدات دهیاری دریافت کننده خودرو گفت: دهیاری مربوطه موظف به انجام تعهداتی نظیر؛ ارائه خدمات ایمنی و آتش‌نشانی به هر یک از دهیاری‌های خدمات گیرنده، نظارت بر نگهداری و بهره‌برداری مطلوب از خودرو خریداری شده، نصب ردیاب و راه‌اندازی سامانه موقعیت یاب با هماهنگی دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری، انجام پوشش بیمه‌ای لازم و نصب آرم دهیاری بر روی خودرو و … است

همچنین دهیاری‌های خدمات گیرنده موظفند بهای خدمات پایگاه آتش‌نشانی را سالیانه مطابق با ابلاغیه سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور، با هماهنگی و نظارت بخشداری به دهیاری خدمات دهنده پرداخت کنند.

معاون امور دهیاری‌های سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور در پایان اظهار امیدواری کرد در قالب این شیوه نامه، بخش عمده‌ای از کمبودهای موجود در روستاها در حوزه ایمنی و آتش‌نشانی، مرتفع شده و زمینه‌های ارتقا و بهبود خدمات رسانی به مردم روستاها فراهم شود.