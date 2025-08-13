به گزارش خبرنگار مهر، در آستانه مراسم باشکوه پیاده‌روی جاماندگان اربعین حسینی، پلیس راهور لرستان تمهیدات گسترده‌ای برای مدیریت ترافیک و تسهیل تردد زائران در خرم‌آباد اندیشیده است.

با توجه به پیش‌بینی حضور پرشور عزاداران حسینی در مسیر پیاده‌روی «حرم تا حرم»، طرح‌های ترافیکی ویژه‌ای برای این روز تدوین شده که آگاهی از آنها می‌تواند به شهروندان در برنامه‌ریزی بهتر برای حضور در این مراسم کمک کند.

سرهنگ کریم فاخری، رئیس پلیس راهور استان لرستان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، جزئیات طرح ترافیکی مراسم پیاده‌روی اربعین حسینی در خرم‌آباد را تشریح کرد.

مسدود شدن کامل مسیر حرم تا حرم

فاخری با اشاره به مسیر اصلی پیاده‌روی گفت: مراسم پیاده‌روی جاماندگان از حرم امامزاده زیدبن علی بن حسین (ع) تا حرم امامزاده عبدالله (ع) برگزار می‌شود که مسیر آن از بلوار ساحلی و آرامستان قدیم خواهد بود.

وی تأکید کرد: این مسیر به طور کامل در هر دو جهت با نصب نیوجرسی مسدود خواهد شد و هیچ‌گونه تردد خودرویی در آن ممکن نخواهد بود. شهروندان فقط می‌توانند به صورت پیاده از این مسیر تردد کنند.

درخواست از شهروندان برای استفاده نکردن از خودرو

رئیس پلیس راهور لرستان با اعلام اینکه حضور با خودرو در این مسیر ممنوع است، گفت: از شهروندان می‌خواهیم که از آوردن هرگونه وسیله نقلیه به این مسیر خودداری کنند و فقط به صورت پیاده در مراسم شرکت نمایند.

معرفی مسیرهای جایگزین

فاخری به ارائه راهکارهای جایگزین برای تردد خودروها پرداخت و بیان کرد: برای تردد از جنوب به شمال شهر، شهروندان می‌توانند از بلوار ساحلی به سمت بهارستان و سپس به سمت جنوب شهر استفاده کنند.

وی ادامه داد: برای تردد از شمال به جنوب شهر نیز مسیر جایگزین، جاده کوهدشت و دوره چگنی از حدفاصل سه‌راهی فرودگاه به سمت بهارستان است.

هماهنگی‌های انجام شده

وی با اشاره به تمهیدات اندیشیده شده گفت: تمام هماهنگی‌های لازم با دستگاه‌های مربوطه انجام شده و نیروهای پلیس راهور در تمام نقاط حساس مستقر خواهند بود تا نظم ترافیکی برقرار باشد.

سرهنگ فاخری در پایان با قدردانی از همراهی مردم گفت: از همشهریان عزیز تقاضا داریم با رعایت توصیه‌های پلیس و استفاده از مسیرهای جایگزین، ما را در برگزاری هرچه بهتر این مراسم معنوی یاری کنند.